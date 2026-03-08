باجة: نقاط بيع المنتوجات المحلية للمراة في الوسط الريفي تشهد اقبالا كبيرا خلال شهر رمضان

شهد فضاء عرض وبيع المنتوجات المحلية للمراة في الوسط الريفي بباجة، التي ينظمها مكتب الإحاطة بالمراة في الوسط الريفي والمندوبية الجهوية للفلاحة وبرنامج تمكين النساء والهياكل الفلاحية، اقبالا كبيرا طيلة شهر رمضان.واكدت المكلفة بتسيير دائرة الإحاطة بالمراة الريفية بباجة ليلي الحكيري لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان نقطة البيع بساحة قصر بلدية باجة، قصدها عدد هام من متساكنى الولاية وزوارها من مختلف الولايات، اعتبارا للموقع الاستراتيجي لنقطة البيع وجودة المنتوجات بها .وبيّنت الحكيري انّ المشاركات في نقطة البيع الموسمية في شهر رمضان بمدينة باجة، إضافة الى نقطة البيع بالعاصمة في "أسبوع باجة" والنقطة القارة لترويج منتوجات المراة الريفية بتستور، تحصلن على تاطير دائرة المراة الريفية بالمندوبية الجهوية للفلاحة ويقدّمن منتوجات ثرية ومتنوعة.وأشارت الى ان دائرة المراة الريفية تحيط ب23 هيكلا نسائيا يضم أربع شركات تعاونية وعدد من مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.تجدر الإشارة الى ان نقطة بيع منتوجات المراة في الوسط الريفي ضمّت مشاركات من معتمديات مختلفة بباجة وعرضت منتوجات فلاحية نباتية وحيوانية منها التوابل والعولة والرب والاجبان.