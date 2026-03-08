Babnet   Latest update 23:07 Tunis

باجة: نقاط بيع المنتوجات المحلية للمراة في الوسط الريفي تشهد اقبالا كبيرا خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d9b4f1431c42.24096190_mlkfeohipnjgq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 23:07 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شهد فضاء عرض وبيع المنتوجات المحلية للمراة في الوسط الريفي بباجة، التي ينظمها مكتب الإحاطة بالمراة في الوسط الريفي والمندوبية الجهوية للفلاحة وبرنامج تمكين النساء والهياكل الفلاحية، اقبالا كبيرا طيلة شهر رمضان.

واكدت المكلفة بتسيير دائرة الإحاطة بالمراة الريفية بباجة ليلي الحكيري لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان نقطة البيع بساحة قصر بلدية باجة، قصدها عدد هام من متساكنى الولاية وزوارها من مختلف الولايات، اعتبارا للموقع الاستراتيجي لنقطة البيع وجودة المنتوجات بها .

وبيّنت الحكيري انّ المشاركات في نقطة البيع الموسمية في شهر رمضان بمدينة باجة، إضافة الى نقطة البيع بالعاصمة في "أسبوع باجة" والنقطة القارة لترويج منتوجات المراة الريفية بتستور، تحصلن على تاطير دائرة المراة الريفية بالمندوبية الجهوية للفلاحة ويقدّمن منتوجات ثرية ومتنوعة.
وأشارت الى ان دائرة المراة الريفية تحيط ب23 هيكلا نسائيا يضم أربع شركات تعاونية وعدد من مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
تجدر الإشارة الى ان نقطة بيع منتوجات المراة في الوسط الريفي ضمّت مشاركات من معتمديات مختلفة بباجة وعرضت منتوجات فلاحية نباتية وحيوانية منها التوابل والعولة والرب والاجبان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325028

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
19°-11
19°-11
19°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>