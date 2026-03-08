Babnet   Latest update 21:06 Tunis

ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تطيح باحد اخطر قيادات " مافيا لاكامورا " الايطالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69adda6a7877c0.18672016_gqhjiomfknlep.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 21:05
      
تمكن أن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني نهاية الأسبوع الجاري، من إلقاء القبض على أحد أخطر قيادات “مافيا لاكامورا” الإيطالية، والمدرج بـالنشرة الحمراء للإنتربول، وذلك بناءً على طلب تقدمت به السلطات القضائية الإيطالية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن العنصر الإيطالي الموقوف يعدّ من القيادات البارزة للمافيا في إيطاليا، وينتمي تحديدا إلى “مافيا لاكامورا”، التي تعد من أقدم وأخطر التنظيمات الإجرامية في البلاد، والمعروفة بنشاطها في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والسطو المسلح وغيرها من الجرائم الخطيرة.


وتشير المعطيات ذاتها إلى أنه تم بتاريخ 6 مارس الجاري إدراج المشتبه به على النشرة الحمراء للإنتربول، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء الإيطالي. وعلى إثر ذلك، تحركت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بسرعة، حيث تمكن الأعوان، اعتمادًا على تقنيات بحث متطورة، من تحديد مكان تحصن المعني بالأمر بأحد أحياء مدينة سوسة.


ورغم اعتماد المشتبه به أسلوبًا شديد الحذر في تنقلاته وتحركاته، فقد تمكنت الوحدات الأمنية من مراقبته ورصد تحركاته بدقة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد يوم واحد فقط من إدراجه بقوائم الإنتربول.

وقد تقرر الاحتفاظ بالموقوف في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بعملية تسليمه إلى السلطات الإيطالية.
