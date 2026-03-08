عامر بحبة: تقلبات جوية مرتقبة في تونس وأمطار منتظرة مع نهاية الأسبوع
أفاد الخبير في طقس تونس عامر بحبة، خلال تدخله في برنامج "منك نسمع" على اذاعة الديوان، بأن الطقس سيشهد تقلبات جوية خفيفة بداية من يوم الاثنين، حيث من المنتظر تسجيل أمطار محلية بعد الظهر على مناطق من شمال ووسط البلاد، مع تراجع نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالفترة الدافئة التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية.
وأوضح بحبة أن الأمطار المرتقبة في بداية الأسبوع ستكون محلية وغير عامة، ما يعني إمكانية تسجيلها في بعض الولايات أو حتى في مناطق محددة داخل الولاية الواحدة، في حين قد لا تشمل مناطق أخرى قريبة.
وأضاف أن الكميات المنتظرة ستتراوح عموما بين 1 و10 مليمترات، وقد تصل محليا إلى نحو 15 مليمترًا خاصة في حال تشكل خلايا رعدية.
منخفض جوي وأمطار أوفر في نهاية الأسبوعوأشار الخبير في الطقس إلى أن النصف الثاني من الأسبوع قد يشهد تقلبات جوية أكثر أهمية، مع إمكانية تشكل منخفض جوي بداية من مساء الخميس وتتواصل تأثيراته خلال الجمعة والسبت وربما الأحد.
وبيّن أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى أمطار أكثر انتشارًا على شمال ووسط تونس، مع احتمال أن تشمل بعض مناطق الجنوب أيضا، موضحًا أن النماذج الجوية تشير إلى فترات ممطرة قد تتواصل حتى أواخر شهر مارس.
طقس بارد وأمطار محتملة خلال أسبوع عيد الفطركما رجّح بحبة أن يكون الطقس خلال أسبوع عيد الفطر باردا نسبيا وممطرا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة قد تكون معتدلة إلى باردة، خاصة في المرتفعات الغربية.
وأضاف أن درجات الحرارة القصوى قد تنخفض أحيانا إلى أقل من 10 درجات في المرتفعات، فيما قد تتراوح في بقية المناطق بين 14 و16 درجة، ما يعني أجواء شتوية نسبيا خلال تلك الفترة.
أمطار على مراحل خلال شهر مارسوأكد الخبير أن التوقعات تشير إلى تسجيل أمطار على مراحل خلال شهر مارس، مع إمكانية أن تشهد عدة مناطق من البلاد كميات مهمة من الأمطار خلال الفترة المقبلة، خاصة في الشمال والوسط، وهو ما قد يساهم في تحسن وضعية السدود والموارد المائية.
