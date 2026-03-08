عامر بحبة: تقلبات جوية مرتقبة في تونس وأمطار منتظرة مع نهاية الأسبوع

منخفض جوي وأمطار أوفر في نهاية الأسبوع



طقس بارد وأمطار محتملة خلال أسبوع عيد الفطر



أمطار على مراحل خلال شهر مارس



أفاد، خلال تدخله في برنامجعلى اذاعة الديوان، بأن، حيث من المنتظر تسجيل، معمقارنة بالفترة الدافئة التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية.وأوضح بحبة أن، ما يعني إمكانية تسجيلها في بعض الولايات أو حتى في مناطق محددة داخل الولاية الواحدة، في حين قد لا تشمل مناطق أخرى قريبة.وأضاف أن، وقد تصلخاصة في حال تشكلوأشار الخبير في الطقس إلى أن، مع إمكانية تشكلوتتواصل تأثيراته خلالوبيّن أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى، مع احتمال أن تشمل بعض مناطق الجنوب أيضا، موضحًا أنكما رجّح بحبة أن يكون، لافتًا إلى أن درجات الحرارة قد تكون، خاصة فيوأضاف أن، فيما قد تتراوح في بقية المناطق بين، ما يعنيوأكد الخبير أن، مع إمكانية أن تشهد عدة مناطق من البلادخلال الفترة المقبلة، خاصة في، وهو ما قد يساهم في