مدنين: تواصل العمل الرقابي للهيئة الجهوية لمراقبة المنتوجات الغذائية

قامت الهيئة الجهوية لمراقبة المنتوجات الغذائية بمدنين ب99 عملية مراقبة ميدانية خلال الفترة الممتدة من 27 فيفري الى 8 مارس، امّنها 23 فريق عمل، ممّا اسفر عن 10 تنابيه كتابية لاصحاب محلات مخلّة بشروط حفظ الصحة و4 محاضر حجز تعلقت بحجز منتوجات مختلفة، وفق المنسق الجهوي للهيئة محمد ناجي.واوضح ناجي ان هذه المحجوزات تمثلت في 14 كلغ من لحوم دواجن ومشتقاتها متعفنة، و973 كلغ مخللات وموالح متعفنة، و23 كلغ مواد غذائية مختلفة من بسكوي وقهوة وعسل وملونات غذائية الى جانب 120 كلغ خميرة خبز بها حشرة السوس و32 كلغ مشروب لبني وياغرت محفوظ في ظروف غير صحية.واشار الى ان هذا العمل الرقابي لا يزال متواصلا مع مختلف المتدخلين من مصالح التجارة وسلط امنية طيلة شهر رمضان مع التركيز على محلات بيع وصنع الحلويات التقليدية حماية للمستهلك وحفاظا على صحته وسلامته.