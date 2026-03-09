Babnet   Latest update 20:12 Tunis

مدنين: تواصل العمل الرقابي للهيئة الجهوية لمراقبة المنتوجات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 20:12 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قامت الهيئة الجهوية لمراقبة المنتوجات الغذائية بمدنين ب99 عملية مراقبة ميدانية خلال الفترة الممتدة من 27 فيفري الى 8 مارس، امّنها 23 فريق عمل، ممّا اسفر عن 10 تنابيه كتابية لاصحاب محلات مخلّة بشروط حفظ الصحة و4 محاضر حجز تعلقت بحجز منتوجات مختلفة، وفق المنسق الجهوي للهيئة محمد ناجي.

واوضح ناجي ان هذه المحجوزات تمثلت في 14 كلغ من لحوم دواجن ومشتقاتها متعفنة، و973 كلغ مخللات وموالح متعفنة، و23 كلغ مواد غذائية مختلفة من بسكوي وقهوة وعسل وملونات غذائية الى جانب 120 كلغ خميرة خبز بها حشرة السوس و32 كلغ مشروب لبني وياغرت محفوظ في ظروف غير صحية.

واشار الى ان هذا العمل الرقابي لا يزال متواصلا مع مختلف المتدخلين من مصالح التجارة وسلط امنية طيلة شهر رمضان مع التركيز على محلات بيع وصنع الحلويات التقليدية حماية للمستهلك وحفاظا على صحته وسلامته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325079

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
20°-11
20°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>