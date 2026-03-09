بطل أولمبي سابق أمام دائرة الفساد المالي

الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 77
19°
17°
الــرياح:
3.09 كم/س
11°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
19°-11
19°-12
20°-10
19°-9
18°-10
- Avoirs en devises 25238,6
- (09/03)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38626 DT
- (09/03)
- 1 $ = 2,92801 DT
- Solde Compte du Trésor (06/03) 1120,3 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (06/03) 27905 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 22 100) وزارة الإشراف تُلَقن ال CNAM درسا
( 17 585) توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية
( 15 435) طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود ال
( 13 475) إيقاف النائب السابق عبد اللطيف ال
( 13 439) فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتج
( 12 936) الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة
( 12 720) أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عام
( 12 349) توقيت العمل بالإدارات العمومية خلا
( 12 262) شوارع المدن التونسية يغمرها البحر
( 12 095) بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (ال
( 12 062) طرد نهائي لـ6 تلاميذ باكالوريا وعق
( 12 018) Tunisie : l’alerte froide de Moody
( 11 112) تطوّرات قضية شبهة اعتداء على طفل
( 10 873) بداية من اليوم: سلسلة إضرابات إقلي
( 10 590) زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلا
( 10 362) إيقاف ألفة الحامدي وإحالتها على ال
( 9 890) الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصح
( 9 644) قرار قضائي في حق الغنوشي وقيادات ب
( 9 270) حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ ب
( 9 193) الاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325086