زيادة بمليوني دولار في مكافآت الفائزين في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 18:47
      
أعلنت الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الإثنين رفع قيمة المكافآت المالية الممنوحة للفائزين في مسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفديرالية ابتداء من موسم 2025-2026 بزيادة بمليوني دولار.
    وسيحصل الفائز بلقب رابطة أبطال إفريقيا على ستة ملايين دولار أي بزيادة قدرها 50 بالمائة مقارنة بالمكافأة السابقة بينما سينال المتوج بكأس الكونفدرالية أربعة ملايين دولار أي ضعف المبلغ الذي كان يمنح سابقا.
       وأوضحت الكاف على موقعها الرسمي أن هذه الزيادة تندرج ضمن السياسة التي ينتهجها رئيس الهيكل القاري باتريس موتسيبي منذ انتخابه سنة 2021 بهدف تعزيز القدرة التنافسية للأندية الإفريقية وضمان استقرارها المالي.

  وخلال خمس سنوات ارتفعت مكافأة بطل رابطة الأبطال من 2,5 مليون دولار إلى ستة ملايين دولار أي بزيادة بلغت 140 بالمائة. كما ارتفعت مكافأة الفائز بكأس الكونفديرالية من 1,25 مليون دولار إلى أربعة ملايين دولار أي بزيادة قدرها 220 بالمائة حسب ما ذكرته الهيئة الكروية القارية في بيانها.
    كما قررت الكاف رفع منحة التضامن الموجهة للأندية التي تقصى في الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية للأندية حيث ارتفعت من 50 ألف دولار لكل ناد خلال موسم 2024-2025 إلى 100 ألف دولار في نسخة 2025-2026.
    وبفضل هذه الإجراءات الجديدة تجاوز إجمالي المكافآت ومنح التضامن الموزعة على الأندية الإفريقية 42 مليون دولار سنويا مقابل 18,8 مليون دولار في سنة 2021.

   وأكدت الكاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تسجيل مشاركة قياسية ل130 ناديا في المسابقات الإفريقية للأندية خلال موسم 2025-2026.
   

.

الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
