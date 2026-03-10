القطب القضائي المالي: بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس غرفة القصابين

علم موقع باب نات ان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 37 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر ظهر اليوم الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن في حق أحمد العميري رئيس غرفة القصابين .وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة القصابين وذلك من أجل شبهات تتعلق بالخيانة الموصوفة وغسيل الأموال، وشملت الأبحاث موظفتين من شركة اللحوم تقرر احالتهما بحالة تقديم.وبانتهاء آجال الاحتفاظ بالعميري احيل اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت بدورها التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي المالي وباحالة رئيس غرفة القصابين على أنظار قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة البحث.