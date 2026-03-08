جلسة عامّة بالبرلمان يوم الاثنين

يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة الإثنين (9 مارس الجاري)، بداية من الساعة العاشرة صباحا.ويتضمّن جدول الأعمال، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الأحد، توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.