جلسة عامّة بالبرلمان يوم الاثنين

الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 74
21°
15°
الــرياح:
3.67 كم/س
11°
تونس
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
21°-11
20°-11
19°-12
19°-10
19°-10
- Avoirs en devises 25184,0
- (06/03)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38320 DT
- (06/03)
- 1 $ = 2,92102 DT
- Solde Compte du Trésor (05/03) 1092,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (05/03) 27848 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 22 021) وزارة الإشراف تُلَقن ال CNAM درسا
( 17 531) توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية
( 15 368) طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود ال
( 13 384) إيقاف النائب السابق عبد اللطيف ال
( 13 355) فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتج
( 12 876) الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة
( 12 652) أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عام
( 12 184) شوارع المدن التونسية يغمرها البحر
( 12 060) توقيت العمل بالإدارات العمومية خلا
( 12 038) بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (ال
( 11 989) طرد نهائي لـ6 تلاميذ باكالوريا وعق
( 11 951) Tunisie : l’alerte froide de Moody
( 11 049) تطوّرات قضية شبهة اعتداء على طفل
( 10 805) بداية من اليوم: سلسلة إضرابات إقلي
( 10 533) زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلا
( 10 289) إيقاف ألفة الحامدي وإحالتها على ال
( 9 829) الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصح
( 9 588) قرار قضائي في حق الغنوشي وقيادات ب
( 9 207) حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ ب
( 9 073) تونس : الخميس أول أيام شهر رمضان
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325024