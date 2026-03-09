Babnet   Latest update 06:43 Tunis

اختتام الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية: نجوى عمر تحصد الجائزة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae5714e90820.82104741_glfokpqenjimh.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 06:28
      
اختُتمت مساء الأحد فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الأغنية التونسية على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، حيث تم الإعلان عن الفائزين في مسابقات الأغاني الجديدة والمعزوفات والأداء الفردي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وعدد من الفنانين والملحنين والشعراء الغنائيين.

وتُوّجت الفنانة نجوى عمر بالجائزة الأولى في مسابقة الأغاني الجديدة عن أغنيتها "إيدي على خدي"، وهي من كلمات وألحان حبيب محنوش وتوزيع منير الغضاب.


وعادت الجائزة الثانية للفنان أسامة العجابي عن أغنية "حبيت نغني عالحب" من ألحانه وكلمات مسلّم بن سليمان وتوزيع منتصر محمد علي، فيما فازت روضة عبدالله بالجائزة الثالثة عن أغنيتها "ليك" وهي من كلماتها وألحانها وتوزيع سامي بن سعيد.


جوائز المعزوفات والأداء الفردي

وفي مسابقة المعزوفات، نال أمين العيادي جائزة أفضل معزوفة عن عمله اللحني "صوالح".

أما جائزة أفضل أداء فردي فقد آلت إلى ملكة المعروفي التي أدت أغنية "يا شاغلة بالي" للفنان الراحل علي الرياحي.

لجنة التحكيم والمشاركات

وترأس الفنان عدنان الشواشي لجنة تحكيم هذه الدورة، التي ضمت في عضويتها نجاة عطية وسامي المعتوقي وحاتم القيزاني وأمين القلصي.

وشهدت الدورة مشاركة 34 عملاً فنياً توزعت بين 18 عملاً في مسابقة إنتاج الأغاني و9 أعمال في مسابقة المعزوفة و7 مشاركات في مسابقة الأداء الفردي.

وتبلغ القيمة الجملية لجوائز الدورة نحو 105 آلاف دينار تونسي.

لطيفة رأفت تحيي سهرة الاختتام

وأحيت الفنانة المغربية لطيفة رأفت الجزء الفني من سهرة الاختتام بمرافقة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني، حيث قدمت باقة من الأغاني المغاربية التراثية، من بينها "شهلولة" للفنان التونسي الراحل أحمد حمزة و"جريت وجريت" للفنانة المغربية الراحلة نعيمة سميح.
Babnet

