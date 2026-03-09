اختتام الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية: نجوى عمر تحصد الجائزة الأولى

جوائز المعزوفات والأداء الفردي



لجنة التحكيم والمشاركات



لطيفة رأفت تحيي سهرة الاختتام



اختُتمت مساء الأحد فعالياتعلى ركح، حيث تم الإعلان عن الفائزين في مسابقات، بحضوروعدد من الفنانين والملحنين والشعراء الغنائيين.وتُوّجتبالجائزة الأولى في مسابقةعن أغنيتها، وهي من كلمات وألحانوتوزيعوعادتللفنانعن أغنيةمن ألحانه وكلماتوتوزيع، فيما فازتبالجائزة الثالثة عن أغنيتهاوهي من كلماتها وألحانها وتوزيعوفي مسابقة، نالجائزةعن عمله اللحنيأما جائزةفقد آلت إلىالتي أدت أغنيةللفنان الراحلوترأسلجنة تحكيم هذه الدورة، التي ضمت في عضويتهاوشهدت الدورة مشاركةتوزعت بينوتبلغنحووأحيتالجزء الفني من سهرة الاختتام بمرافقةبقيادة المايسترو، حيث قدمت باقة من، من بينهاللفنان التونسي الراحلللفنانة المغربية الراحلة