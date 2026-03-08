واشنطن تعد بحملة عنيفة وطهران تعلن قائمة تصفية جديدة

نقلت شبكة CNN عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب العديد من الأهداف في إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.من جهته، قال مسؤول إيراني كبير لشبكة CNN إن إيران تبحث عن أصول أمريكية جديدة لضربها ردا على تحذير ترامب بأن إيران "ستتعرض لضربة قاسية جدا".وأضاف المسؤول أنه بعد وقت قصير من تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة تدرس أهدافا جديدة لـ"تدمير كامل وموت محقق" في إيران، أوضحت واشنطن بوضوح أنها هددت "بتوسيع الحرب ضد الشعب الإيراني وقتلهم بشكل مباشر".وتابع المسؤول الإيراني: "لهذا السبب، تعلن الجمهورية الإسلامية أنها ستدرس بجدية المناطق والقوات والجهات التابعة لأمريكا التي لم تُدرج بعد في بنك أهداف القوات المسلحة الإيرانية، وستتخذ إجراءات ضدها في حال قيام العدو بعمل غير حكيم".ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل أو يشر متى قد تبدأ الهجمات على قائمة الأهداف الموسعة.المصدر: CNN