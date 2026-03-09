Babnet   Latest update 08:34 Tunis

شركة "بابكو" للطاقة البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae6cb5b26f30.91240910_qmnigkoehjfpl.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 07:44
      
أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية، حالة القوة القاهرة على عملياتها المتأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة الهجوم الإيراني الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة تابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون أي تأثر.


وأعربت "بابكو إنرجيز" عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.


يأتي هذا الإعلان في أعقاب تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، حيث تشن إيران هجمات مكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فيفري الماضي وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكانت البحرين من بين الدول الخليجية التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، حيث أعلنت قيادة قوة الدفاع البحرينية في وقت سابق أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 70 صاروخا و76 طائرة مسيرة أطلقت من إيران منذ بدء الهجمات.

كما اندلع حريق في مصفاة "بابكو" للتكرير الواقعة في جزيرة سترة بعد الهجوم الإيراني، وتمت السيطرة عليه لاحقا دون وقوع إصابات.

وشهدت المنطقة تصاعداً في التوترات، حيث انضمت البحرين إلى بيان مشترك مع الولايات المتحدة ودول خليجية أخرى أدانت فيه "الهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة" على الدول المجاورة ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" يهدد استقرار المنطقة.
