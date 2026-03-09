سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة
قررت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة الجولة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي كانت مقررة يوم الأربعاء القادم بين شبيبة القيروان والنادي الإفريقي بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، إلى موعد لاحق.
وأوضح مصدر مسؤول من داخل الجامعة أن قرار التأجيل جاء بسبب الإثارة التي تقدمت بها شبيبة القيروان إثر مباراة الجولة الثانية من السلسلة، مؤكدا أنه لا يمكن تعيين المباراة إلى حين البت في موضوع الإثارة.
شبيبة القيروان تطعن في قرارات الحكممن جهته، أكد سليم المجبري رئيس فرع كرة السلة بشبيبة القيروان أن الفريق تقدم بإثارة بسبب سلوك حكم مباراة الجولة الثانية التي دارت يوم السبت الماضي بقاعة القرجاني ضد النادي الإفريقي.
وأوضح أن الحكم قرر في مرحلة أولى إقصاء لاعب النادي الإفريقي أسامة المرناوي ولاعب الشبيبة محمد منفذ، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا بعد دخوله إلى حجرات الملابس واطلاعه على آلة تصوير لأحد الصحفيين المتواجدين بالقاعة، ليقوم بعدها بإقصاء لاعبين آخرين عوضا عنهما.
وأشار المجبري إلى أن الحكم ارتكب هفوة فنية جسيمة، موضحا أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة لا تسمح للحكم بالتراجع عن قراره إلا في حالة الاعتماد على تقنية الفيديو المساعد (IRS) وبشروط محددة، وهي التقنية التي لم تكن متوفرة في المباراة.
وأكد أن شبيبة القيروان طالبت في الإثارة بإعادة المباراة بسبب ما وصفه بـالخطأ الفني التحكيمي الثابت.
تعادل في السلسلة بين الفريقينوكان النادي الإفريقي قد فاز في المباراة الثانية التي أقيمت يوم السبت الماضي بقاعة القرجاني بنتيجة 86 مقابل 74.
وبهذه النتيجة أصبح كل فريق قد حقق فوزا واحدا، بعدما كانت شبيبة القيروان قد حسمت المباراة الأولى التي دارت يوم الأربعاء الماضي بنفس القاعة بنتيجة 87 مقابل 84.
ومن المقرر أن تستضيف قاعة عزيز ميلاد بالقيروان الجولتين الثالثة والرابعة من السلسلة، على أن يتم تحديد موعديهما لاحقا.
نصف النهائي الآخرفي المقابل، يجمع نصف النهائي الثاني بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي.
وكان الاتحاد المنستيري قد فاز في الجولتين الأولى والثانية اللتين احتضنتهما قاعة محمد مزالي بالمنستير بنتيجتي 84 مقابل 64 و 80 مقابل 74.
ومن المنتظر أن تقام المباراة الثالثة يوم 12 مارس بقاعة حمام سوسة، على أن تجرى المباراة الرابعة يوم 15 مارس بالقاعة ذاتها.
ويذكر أن الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات يتأهل مباشرة إلى الدور النهائي.
سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة
النتائج والبرنامج الكامل للمباريات
الدور نصف النهائي الأول: شبيبة القيروان – النادي الإفريقيالسبت 7 مارس 2026
الجولة الأولى – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 86-74
الأربعاء 4 مارس 2026
الجولة الثانية – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 84-87
برنامج الجولتين الثالثة والرابعة
الجولة الثالثة – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (أجلت إلى موعد لاحق)
الجولة الرابعة – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (يحدد لاحقاً)
الدور نصف النهائي الثاني: الاتحاد المنستيري – النجم الساحليالخميس 5 مارس 2026
الجولة الأولى – قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84-64
الأحد 8 مارس 2026
الجولة الثانية – قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 80-74
الخميس 12 مارس 2026
الجولة الثالثة – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
الأحد 15 مارس 2026
الجولة الرابعة – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
ملاحظة: يتأهل الفريق الذي يحقق 3 انتصارات إلى الدور النهائي.
