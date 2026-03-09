شبيبة القيروان تطعن في قرارات الحكم



قررت، اليوم الإثنين،من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي كانت مقررة يوم الأربعاء القادم بينبقاعة، إلى موعد لاحق.وأوضح مصدر مسؤول من داخل الجامعة أن قرار التأجيل جاءإثر مباراة الجولة الثانية من السلسلة، مؤكدا أنهمن جهته، أكدرئيس فرع كرة السلة بشبيبة القيروان أن الفريق تقدم بإثارة بسببالتي دارت يوم السبت الماضي بقاعة القرجاني ضد النادي الإفريقي.وأوضح أن الحكم، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا بعد دخوله إلى حجرات الملابس واطلاعه على، ليقوم بعدها بإقصاء لاعبين آخرين عوضا عنهما.وأشار المجبري إلى أن الحكم، موضحا أن قوانينلا تسمح للحكم بالتراجع عن قراره إلا في حالة الاعتماد علىوبشروط محددة، وهي التقنية التي لم تكن متوفرة في المباراة.وأكد أن شبيبة القيروانبسبب ما وصفه بـوكانقد فاز في المباراة الثانية التي أقيمت يوم السبت الماضي بقاعة القرجاني بنتيجةوبهذه النتيجة أصبح، بعدما كانتقد حسمت المباراة الأولى التي دارت يوم الأربعاء الماضي بنفس القاعة بنتيجةومن المقرر أن تستضيفالجولتين الثالثة والرابعة من السلسلة، على أن يتم تحديد موعديهما لاحقا.في المقابل، يجمع نصف النهائي الثاني بينوكانقد فاز في الجولتين الأولى والثانية اللتين احتضنتهما قاعة محمد مزالي بالمنستير بنتيجتيومن المنتظر أن تقام المباراة الثالثة يومبقاعة، على أن تجرى المباراة الرابعة يومبالقاعة ذاتها.ويذكر أنيتأهل مباشرة إلىالنادي الإفريقي – شبيبة القيروان 86-74النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 84-87شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (أجلت إلى موعد لاحق)شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (يحدد لاحقاً)الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84-64الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 80-74النجم الساحلي – الاتحاد المنستيريالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيرييتأهل الفريق الذي يحققإلى