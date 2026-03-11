إيران تطلب من سكان دول الخليج تحديد مواقع اختباء العسكريين الأمريكيين

وكالات -

دعا الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، سكان دول الخليج لتحديد المواقع على أراضيها، حيث تحتمي القوات الأمريكية.وقال شكارجي وفقاً لما نقلته وكالة "ديفابرس"، اليوم الأربعاء: "أطلب من الشعوب المسلمة في المنطقة ومن دول المنطقة، أن يحددوا لنا مخابئ القوات الأمريكية - الصهيونية، حتى لا تتضرر شعوب هذه الدول نفسها، ويمكننا أن نضرب بدقة أكبر، أولئك الذين يستخدمون شعوب دول المنطقة كدروع بشرية".من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران، وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي.من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافةً لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.