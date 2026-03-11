رابطة أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي) : نتائج المقابلات
في ما يلي نتائج المباريات التي دارت أمس الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم:
الثلاثاء
* غلطة سراي (تركيا) – ليفربول (إنقلترا): 1-0
* أتالانتا (إيطاليا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا): 1-6
* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – توتنهام (إنقلترا): 5-2
* نيوكاسل (إنقلترا) – برشلونة (إسبانيا): 1-1
الأربعاء
* باير ليفركوزن (ألمانيا) – أرسنال (إنقلترا)
* باريس سان جيرمان (فرنسا) – تشيلسي (إنقلترا)
* ريال مدريد (إسبانيا) – مانشستر سيتي (إنقلترا)
* بودو/غليمت (النرويج) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
