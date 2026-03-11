Babnet   Latest update 11:17 Tunis

رابطة أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي) : نتائج المقابلات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6234a714b6e504.12759351_jfhneplqokimg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 11:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي نتائج المباريات التي دارت أمس الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم:

الثلاثاء


* غلطة سراي (تركيا) – ليفربول (إنقلترا): 1-0
* أتالانتا (إيطاليا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا): 1-6

* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – توتنهام (إنقلترا): 5-2
* نيوكاسل (إنقلترا) – برشلونة (إسبانيا): 1-1

الأربعاء

* باير ليفركوزن (ألمانيا) – أرسنال (إنقلترا)
* باريس سان جيرمان (فرنسا) – تشيلسي (إنقلترا)
* ريال مدريد (إسبانيا) – مانشستر سيتي (إنقلترا)
* بودو/غليمت (النرويج) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325194

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>