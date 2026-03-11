استهداف سفينة بالقرب من دبي بقذيفة

وكالات -

تعرضت سفينة شحن بالقرب من دبي لهجوم بقذيفة مجهولة، حسبما جاء في بيان صادر عن مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية.وأكد البيان: "تلقى مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلًا بحرياً شمال غرب دبي في دولة الإمارات، وأفاد قبطان سفينة الشحن بتعرضها لهجوم بقذيفة مجهولة، ولم ترد أي تقارير عن أي تأثير بيئي، كما أن الطاقم بخير".في وقت سابق من اليوم، كان قد أعلن مركز عمليات التجارة البحرية عن تضرر سفينتين تجاريتين بمقذوفات في مضيق هرمز.