Babnet   Latest update 06:55 Tunis

رئيس الجمهورية: المخطّط التّنموي 2026-2030 سيكون نابعا من إرادة المواطنين والمواطنات اعتمادا على انتظاراتهم وطلباتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b0f57fc414f4.93218154_kinjqeoflgmhp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 05:51 قراءة: 1 د, 15 ث
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري ،ووزير الاقتصاد والتّخطيط سمير عبد الحفيظ

وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،المشروع الأوّلي الذّي تمّ إعداده للمخطّط التّنموي 2026-2030، وفي هذا السياق أشار رئيس الدّولة إلى أنّ هذا المخطّط سيكون نابعا من إرادة المواطنين والمواطنات اعتمادا على انتظاراتهم وطلباتهم لا كما هو الشّأن من قبل حين كانت توضع المخطّطات التّنموية من قبل المركز، فالمركز اعتمادا على النظام الانتخابي للمجالس المحليّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون الفضاء الذي سيتم فيه تأليف المشاريع التي تمّ اقتراحها من قبل المواطنين أنفسهم


وتعرّض رئيس الجمهوريّة في هذا الاجتماع للدّور المحوري للدّولة في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص الذّي تم تناسيه سواء في التّعليم، أوالصحّة، أوالنّقل، أوالمسكن اللّائق التّي تمّ ضربها بل قصفها ،فضلا عن الفساد في عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية وتخريبها والحطّ من قيمتها للتّفريط فيها بعد ذلك بأبخس الأثمان


وأشار رئيس الدّولة إلى الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ،موضّحا أنّ الجهود مستمرّة ولن تنقطع حتّى يتجسّد هذا الحقّ الطّبيعي الدّستوري بالرّغم من كلّ أنواع الصّعاب

كما أكّد رئيس الجمهوريّة أنّ التّوزيع العادل للثّروة هو الهدف والمبتغى انطلاقا من الإيمان العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثّروات،مشيرا إلى أنّ الاختيارات السّابقة التي قامت إمّا على حيف ،أو بالحدّ الأدنى على اختيارات غير عادلة أو أكثر من ذلك تنفيذا لإملاءات خارجيّة

وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الأرقام والنّسب على أهمّيتها يجب أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة وفي كلّ الجهات لا أن يستمع إليها في النّدوات أو في نشرات الأخبار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325177

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>