مشروع مثير للجدل: خطة لإطلاق 50 ألف مرآة إلى الفضاء لعكس ضوء الشمس على الأرض

دعم الطاقة الشمسية ليلاً



خطة توسع حتى عام 2035



نموذج اقتصادي جديد للضوء



مخاوف علمية وبيئية



جدل تنظيمي



تسعى شركة ناشئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تنفيذ مشروع غير مسبوق يتمثل فيبهدف عكس ضوء الشمس وتوجيهه إلى الأرض عند الحاجة.وتخطط الشركة، التي تحمل اسم، لإطلاقخلال الصيف المقبل، حيث ستوضع على ارتفاع يقارب. وبمجرد فتحها في المدار ستعكس ضوء الشمس لتضيء، وسيظهر هذا الضوء من الأرض كنقطة لامعة تقارب في سطوعهاتؤكد الشركة أن الهدف الرئيسي من المشروع هو. فباستخدام هذه المرايا يمكن توجيه ضوء الشمس إلى، ما يسمح لها بإنتاج الكهرباء على مداركما تشير الشركة إلى استخدامات أخرى محتملة، مثلأو حتىوليست هذه الفكرة جديدة بالكامل، إذ أجرى علماء روس تجربة مشابهة عامعندما أطلقوا مرآة فضائية عكست ضوءاً يعادللكن المشروع الجديد أكثر طموحاً، إذ تخطط الشركة لإطلاق، قبل الانتقال إلى إطلاقفي العام التالي.ووفق الخطة المعلنة، سيرتفع العدد إلى، ليصل في النهاية إلىوأوضح، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لصحيفةأن الشركة تعتزم، حيث قد يصل سعرفي حال توقيع عقد سنوي لا يقل عن ألف ساعة.وأضاف أن محطات الطاقة الشمسية قد تتمكن منورغم الوعود التي يقدمها المشروع، أعرب عدد من العلماء عنويحذر منتقدون من أن المرايا قد. فقد تتسبب الإضاءة غير الطبيعية في، كما قد تؤثر فيكما يشير خبراء إلى أن، وهي الدورات الطبيعية التي تنظم النوم والنشاط لدى الكائنات الحية، قد تتأثر بشكل كبير نتيجة التعرض لضوء غير متوقع ليلاً.ويزداد الجدل بسبب أن، التي تنظر في طلب الشركة، لا تفرض حالياً، إذ تنص سياستها على أن الأنشطة التي تجري في الفضاءوقد أثار هذا الأمر تساؤلات بين خبراء البيئة حولالمصدر: ديلي ميل