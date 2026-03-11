Babnet   Latest update 09:45 Tunis

مدينة العلوم بتونس تنظم مهرجان العلوم بفرعها بالقصرين من 26 إلى 28 مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 08:35
      
تنظّم مدينة العلوم بتونس،من 26 إلى 28 مارس الجاري، مهرجان العلوم، وذلك بفرعها بالقصرين، بمناسبة تركيب الدفعة الثانية من المعدات العلمية، والتي تشمل "كوكبا رقميا" و"مختبرا مفتوحا".

وتهدف هذه التظاهرة حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الثقافة العلمية والابتكار في جهة الوسط الغربي لتونس.


ويشتمل المهرجان على أنشطة متنوعة في مجالات الفلك والرياضيات والفيزياء والبيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا، إضافة إلى زيارات موجهة للمعارض العلمية مثل "الكون" و"إكسبلورا" و"الرياضيات"، وورشات علمية في البيولوجيا الجزيئية والفيزياء والفلك، وعروض وتجارب مباشرة في المختبر المفتوح.


كما يشمل المهرجان عروضا فلكية في الكوكب الرقمي ومراقبة الشمس خلال النهار، إلى جانب سهرة فلكية مخصصة للنظام الشمسي تتضمن تقديم محاضرة مفتوحة للعموم ومراقبة السماء باستخدام التلسكوبات وتجربة السياحة النجمية.

وتمّ إحداث فرع القصرين عبر اتفاقيات تعاون مع عدة أطراف وبمساهمة منها، ومن بينها ولاية القصرين ومكتب التنمية الجهوية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وشركات خاصة بالقصرين، لاستقبال المعدات العلمية والتكنولوجية، وفق ذات البلاغ.

الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
