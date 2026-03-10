Babnet   Latest update 23:21 Tunis

منوبة: حجز 49.5 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة مصنّفة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61463b9637dee1.17002877_qljopigehnkmf.jpg>
صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 23:21 قراءة: 1 د, 0 ث
      
حجز فريق مشترك للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة والفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، اليوم الثلاثاء، 49.5 قنطارا  من الفارينة المدعمة (99 كيس فئة 50 كلغ)، من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارةصحفيّة "وات".

وتأتي عملية الحجز بعد معاينة مخبزة مصنفة كائنة ببرج العامري، والتفطّن إلى أنّ صاحبها يتعمّد استعمال الفرينة المدعمة في صنع الخبز الرفيع، ليتم تحرير مخالفة ضدّه من أجل الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادّة مدعمة في غير الأغراض المخصّصة لها، في انتظار أن يتم في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات إعادة بيع المحجوز في المسالك القانونية وتضمين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة.

وفي الإطار ذاته، أكدت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لصحفيّة "وات"، ثبوت استعمال ذات المخبزة لمياه بئر غير صالحة للشرب، وتحرير محضر معاينة ومحضر سماع في الغرض، وإصدار اقتراح غلق في حقها بالتنسيق مع   أعوان هيئة السلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، وذلك من أجل عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة باستعمال مياه غير صالحة للشرب في المخبزة.
 يشار الى أن كمية الفارينة المدعمة المحجوزة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية بمنوبة، في  إطار مواصلة التصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم  في المواد المدعمة، ناهزت منذ مطلع شهر رمضان 470 قنطارا، مع تواصل جهود الفرق المشتركة متواصلة لاحكام عملية المراقبة الاقتصادية خلال الشهر الكريم.    
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325162

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-9
18°-9
19°-8
13°-9
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>