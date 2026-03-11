Babnet   Latest update 09:45 Tunis

الاستئناف يرفّع العقوبة السجنية لخالد الشلي ونجم الدين المزوغي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fba33bc6feb6.77206613_hjimpkengflqo.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 08:47
      
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية التونسية خالد الشلي، والكاتب العام السابق لنقابة الشركة نجم الدين المزوغي، مع الترفيع في العقاب البدني في حقهما.
وقضت الدائرة الاستئنافية بـ سجن خالد الشلي مدة خمسة أعوام عوضاً عن ثلاثة أعوام في الحكم الابتدائي، كما قضت بـ سجن نجم الدين المزوغي مدة ستة أعوام بدلاً من أربعة أعوام.


ويتعلق ملف القضية بما يُعرف بـ ملف الشهائد المزورة لعدد من أعوان شركة “التونسار”، الذين تم إيقافهم عن العمل في مرحلة أولى قبل إعادتهم لاحقاً إلى وظائفهم.
