Babnet   Latest update 17:51 Tunis

ملف الشهائد المزورة: الشروع في محاكمة الرئيس المدير العام السابق والكاتب العام السابق لنقابة "التونيسار" وموظفين سابقين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fba33bc6feb6.77206613_hjimpkengflqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 17:02 قراءة: 0 د, 44 ث
      
انطلقت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة المتهمين في ما عرف بملف الشهائد المدلسة بشركة الخطوط التونسية، والموقوف على ذمته الرئيس المدير العام السابق للشركة خالد الشلي، وسبعة متهمين آخرين من بينهم الكاتب العام السابق لنقابة الخطوط التونسية نجم الدين المزوغي، وقد استكملت الدائرة استنطاق جميع المتهمين.

ويتم الآن سماع مرافعات المحامين.



وللإشارة، فإن المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية خالد الشلي محال على أنظار هيئة الدائرة الجنائية من أجل تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية، والمتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى الفصل 172 المتعلق بجريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

وللتذكير، فإن فرقة الأبحاث الاقتصادية كانت قد فتحت بحثًا حول الانتدابات الوهمية والشهائد المدلسة والمزورة لأعوان وموظفين بشركة الخطوط التونسية، ليتم على إثر ذلك إيقاف الرئيس المدير العام السابق للتونيسار وعدد من الموظفين الآخرين.

يتبع يتبع يتبع


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317240


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-20
30°-20
23°-19
23°-17
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    