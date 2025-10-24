ملف الشهائد المزورة: الشروع في محاكمة الرئيس المدير العام السابق والكاتب العام السابق لنقابة "التونيسار" وموظفين سابقين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fba33bc6feb6.77206613_hjimpkengflqo.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة المتهمين في ما عرف بملف الشهائد المدلسة بشركة الخطوط التونسية، والموقوف على ذمته الرئيس المدير العام السابق للشركة خالد الشلي، وسبعة متهمين آخرين من بينهم الكاتب العام السابق لنقابة الخطوط التونسية نجم الدين المزوغي، وقد استكملت الدائرة استنطاق جميع المتهمين.



ويتم الآن سماع مرافعات المحامين.









وللإشارة، فإن المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية خالد الشلي محال على أنظار هيئة الدائرة الجنائية من أجل تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية، والمتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى الفصل 172 المتعلق بجريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.



وللتذكير، فإن فرقة الأبحاث الاقتصادية كانت قد فتحت بحثًا حول الانتدابات الوهمية والشهائد المدلسة والمزورة لأعوان وموظفين بشركة الخطوط التونسية، ليتم على إثر ذلك إيقاف الرئيس المدير العام السابق للتونيسار وعدد من الموظفين الآخرين.



يتبع يتبع يتبع وللإشارة، فإنمحال على أنظار هيئة الدائرة الجنائية من أجل، والمتعلق بـ، إضافة إلىوللتذكير، فإنكانت قدلأعوان وموظفين بشركة الخطوط التونسية، ليتم على إثر ذلكيتبع يتبع يتبع