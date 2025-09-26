Babnet   Latest update 11:46 Tunis

نابل: فيديو لمديرة معهد يثير جدلاً

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6619e5d9715.86041299_lqokegmjphfni.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 10:36
      
تداولت صفحات على موقع فايسبوك، يوم الجمعة 26 سبتمبر، مقطع فيديو يوثّق طريقة تعامل مديرة أحد المعاهد الثانوية بدار شعبان الفهري من ولاية نابل مع أولياء تلاميذ، ما خلّف موجة واسعة من الانتقادات والسخرية.

وقد ظهرت المديرة في الفيديو وهي تخاطب أحد الأولياء الراغب في نقلة ابنه إلى المعهد بلهجة اعتبرها كثيرون "مهينة"، قائلة: "علاش نسمع فيك!؟ بش نضيع وقتي ونضيعلك وقتك، ما عنديش بلاصة.. انتهى!!"، قبل أن تضيف في سياق آخر بخصوص النقلة بين الأقسام: "اللي جاي على نقلة من قسم قسم.. لا، زادة كيف كيف يتسهّل"، كما أشير إلى أنها قامت بطرد إحدى التلميذات "بنهار بسبب ضحكة".



ردود فعل ساخرة وغاضبة

* عديد التعاليق اعتبرت تصرف المديرة "استغلالاً للمنصب وعقدة تحكم"، مطالبين وزارة التربية بالتدخل الفوري.
* آخرون رأوا أن سلوكها يعكس "انفصال بعض الإداريين عن رسالتهم التربوية"، وأن مثل هذه التصرفات تزيد نفور التلاميذ من الدراسة.
* في المقابل، دافع بعض المعلقين عن المديرة، معتبرين أن الفيديو "مجتزأ" ولا يعكس حقيقة شخصيتها، مشيرين إلى أنها معروفة سابقاً بـ"الانضباط وحسن الإدارة".

دعوات للتحقيق

التعليقات الغاضبة تراوحت بين مطالبات بإحالتها على مجلس التأديب أو التقاعد المبكر، وبين دعوات إلى مقاطعتها اجتماعياً. فيما شدد البعض على أن وزارة التربية مطالبة بإعادة النظر في آليات تأهيل الإداريين نفسياً وتربوياً قبل تعيينهم على رأس مؤسسات حساسة.


Babnet

