نابل: فيديو لمديرة معهد يثير جدلاً

ردود فعل ساخرة وغاضبة



دعوات للتحقيق



* عديد التعاليق اعتبرت تصرف المديرة "استغلالاً للمنصب وعقدة تحكم"، مطالبين وزارة التربية بالتدخل الفوري.* آخرون رأوا أن سلوكها يعكس "انفصال بعض الإداريين عن رسالتهم التربوية"، وأن مثل هذه التصرفات تزيد نفور التلاميذ من الدراسة.* في المقابل، دافع بعض المعلقين عن المديرة، معتبرين أن الفيديو "مجتزأ" ولا يعكس حقيقة شخصيتها، مشيرين إلى أنها معروفة سابقاً بـ"الانضباط وحسن الإدارة".التعليقات الغاضبة تراوحت بين مطالبات بإحالتها على مجلس التأديب أو التقاعد المبكر، وبين دعوات إلى مقاطعتها اجتماعياً. فيما شدد البعض على أن وزارة التربية مطالبة بإعادة النظر في آليات تأهيل الإداريين نفسياً وتربوياً قبل تعيينهم على رأس مؤسسات حساسة.