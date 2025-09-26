نابل: فيديو لمديرة معهد يثير جدلاً
تداولت صفحات على موقع فايسبوك، يوم الجمعة 26 سبتمبر، مقطع فيديو يوثّق طريقة تعامل مديرة أحد المعاهد الثانوية بدار شعبان الفهري من ولاية نابل مع أولياء تلاميذ، ما خلّف موجة واسعة من الانتقادات والسخرية.
وقد ظهرت المديرة في الفيديو وهي تخاطب أحد الأولياء الراغب في نقلة ابنه إلى المعهد بلهجة اعتبرها كثيرون "مهينة"، قائلة: "علاش نسمع فيك!؟ بش نضيع وقتي ونضيعلك وقتك، ما عنديش بلاصة.. انتهى!!"، قبل أن تضيف في سياق آخر بخصوص النقلة بين الأقسام: "اللي جاي على نقلة من قسم قسم.. لا، زادة كيف كيف يتسهّل"، كما أشير إلى أنها قامت بطرد إحدى التلميذات "بنهار بسبب ضحكة".
وقد ظهرت المديرة في الفيديو وهي تخاطب أحد الأولياء الراغب في نقلة ابنه إلى المعهد بلهجة اعتبرها كثيرون "مهينة"، قائلة: "علاش نسمع فيك!؟ بش نضيع وقتي ونضيعلك وقتك، ما عنديش بلاصة.. انتهى!!"، قبل أن تضيف في سياق آخر بخصوص النقلة بين الأقسام: "اللي جاي على نقلة من قسم قسم.. لا، زادة كيف كيف يتسهّل"، كما أشير إلى أنها قامت بطرد إحدى التلميذات "بنهار بسبب ضحكة".
ردود فعل ساخرة وغاضبة* عديد التعاليق اعتبرت تصرف المديرة "استغلالاً للمنصب وعقدة تحكم"، مطالبين وزارة التربية بالتدخل الفوري.
* آخرون رأوا أن سلوكها يعكس "انفصال بعض الإداريين عن رسالتهم التربوية"، وأن مثل هذه التصرفات تزيد نفور التلاميذ من الدراسة.
* في المقابل، دافع بعض المعلقين عن المديرة، معتبرين أن الفيديو "مجتزأ" ولا يعكس حقيقة شخصيتها، مشيرين إلى أنها معروفة سابقاً بـ"الانضباط وحسن الإدارة".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315508