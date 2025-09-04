حادثة مقتل عبد القادر الذيبي في مرسيليا... شهادات مباشرة وردود فعل غاضبة

خصّص برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة "Arrière Plan"، حيزاً واسعاً لتغطية حادثة مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي برصاص الشرطة الفرنسية بمدينة مرسيليا.



مداخلة مباشرة من مارسيليا



ملابسات الحادثة وردود الأفعال



تداعيات سياسية في فرنسا



موقف تونس واستعداد للدفاع عن حقوق الفقيد



تدخّل مباشرة على الهواء، مؤكداً أنّ بيان تونس الرسمي جاء، وأن السلطات التونسية أصدرت تعليمات عاجلة لسفارتها في باريس وقنصليتها العامة بمرسيليا للتسريع في إجراءاتوكشف الداهش أنّأكّد في ندوة صحفية أنّ الضحية لا علاقة له بالإرهاب كما تم تداوله على مواقع التواصل، موضحاً أنّه كان يعاني من. وأبرز أنّه تم إطلاق، خمس منها أصابت جسد الضحية مباشرة.أشار الداهش إلى أنّ عبد القادر الذيبي، المولود سنة، كان يعيش سابقاً في مدينةمع زوجته السابقة، وله بعض السوابق القضائية. وأوضح أنّ وكيل الجمهورية الفرنسي صرّح بأن الشرطة طلبت من الفقيد التخلي عن السكين الذي كان يحمله، لكن بعد محاولات فاشلة للتجاوب معه، لجأ الأعوان إلى إطلاق النار.ورغم ذلك، شدّد الداهش على أنّه كان بالإمكانمثل الغاز المسيل للدموع أو إطلاق الرصاص على ساقيه، معتبراً أنّ ما حدث كانوأضاف أنّ الجالية المغاربية عموماً، والتونسية على وجه الخصوص، عبّرت عنعلى الحادثة، مبيّناً أنّ العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بمرسيليا تستعد لتنظيم، بمشاركة تونسيين وفرنسيين، خاصة من أبناءمسقط رأس الفقيد.أوضح الداهش أنّ القضية أخذت بعداً سياسياً داخل فرنسا، إذ أصبحت موضوعاً بارزاً فيمع اقتراب الاستحقاقات البلدية المقررة مطلع 2026. ولفت إلى أنّ وزير الداخلية الفرنسي واجه خلال زيارة إلى مرسيليا انتقادات حادة من رئيسة بلدية المدينة التي تنتمي لليمين، حيث اتهمته علناً بالفشل في إدارة الوضع الأمني، وهو تصريح حظي بمتابعة واسعة في الصحافة الفرنسية.من جهة أخرى، أكّد شكري الداهش أنّللدفاع عن حقوق الفقيد عبد القادر الذيبي. واعتبر أنّ البيان التونسي الرسمي عزّز معنويات الجالية التونسية في فرنسا، التي شعرت بأنّ الدولة تتابع الملف عن قرب.وختم قائلاً إنّ الأبحاث الداخلية متواصلة على مستوى الأجهزة الأمنية الفرنسية، لكنالذين أطلقوا النار، مؤكداً أنّ التحقيقات لم تكشف بعد ما إذا كان قد تم وضعهم تحت الإيقاف التحفظي.