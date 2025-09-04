حادثة مقتل عبد القادر الذيبي في مرسيليا... شهادات مباشرة وردود فعل غاضبة
خصّص برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة "Arrière Plan"، حيزاً واسعاً لتغطية حادثة مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي برصاص الشرطة الفرنسية بمدينة مرسيليا.
مداخلة مباشرة من مارسيليا
تدخّل مباشرة على الهواء شكري الداهش، مدير إذاعة Euro Maghreb بمرسيليا، مؤكداً أنّ بيان تونس الرسمي جاء قوياً وحازماً، وأن السلطات التونسية أصدرت تعليمات عاجلة لسفارتها في باريس وقنصليتها العامة بمرسيليا للتسريع في إجراءات نقل جثمان الفقيد.
وكشف الداهش أنّ وكيل الجمهورية بمرسيليا أكّد في ندوة صحفية أنّ الضحية لا علاقة له بالإرهاب كما تم تداوله على مواقع التواصل، موضحاً أنّه كان يعاني من اضطرابات نفسية. وأبرز أنّه تم إطلاق ست رصاصات، خمس منها أصابت جسد الضحية مباشرة.
ملابسات الحادثة وردود الأفعالأشار الداهش إلى أنّ عبد القادر الذيبي، المولود سنة 1990، كان يعيش سابقاً في مدينة مونبلييه مع زوجته السابقة، وله بعض السوابق القضائية. وأوضح أنّ وكيل الجمهورية الفرنسي صرّح بأن الشرطة طلبت من الفقيد التخلي عن السكين الذي كان يحمله، لكن بعد محاولات فاشلة للتجاوب معه، لجأ الأعوان إلى إطلاق النار.
ورغم ذلك، شدّد الداهش على أنّه كان بالإمكان السيطرة عليه بوسائل أخرى مثل الغاز المسيل للدموع أو إطلاق الرصاص على ساقيه، معتبراً أنّ ما حدث كان قتلاً بدم بارد وبصبغة عنصرية.
وأضاف أنّ الجالية المغاربية عموماً، والتونسية على وجه الخصوص، عبّرت عن سخط كبير على الحادثة، مبيّناً أنّ العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بمرسيليا تستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت أمام القنصلية العامة التونسية، بمشاركة تونسيين وفرنسيين، خاصة من أبناء ولاية القصرين مسقط رأس الفقيد.
تداعيات سياسية في فرنساأوضح الداهش أنّ القضية أخذت بعداً سياسياً داخل فرنسا، إذ أصبحت موضوعاً بارزاً في النقاشات الانتخابية مع اقتراب الاستحقاقات البلدية المقررة مطلع 2026. ولفت إلى أنّ وزير الداخلية الفرنسي واجه خلال زيارة إلى مرسيليا انتقادات حادة من رئيسة بلدية المدينة التي تنتمي لليمين، حيث اتهمته علناً بالفشل في إدارة الوضع الأمني، وهو تصريح حظي بمتابعة واسعة في الصحافة الفرنسية.
موقف تونس واستعداد للدفاع عن حقوق الفقيدمن جهة أخرى، أكّد شكري الداهش أنّ تونس مستعدة لتوفير فريق من المحامين للدفاع عن حقوق الفقيد عبد القادر الذيبي. واعتبر أنّ البيان التونسي الرسمي عزّز معنويات الجالية التونسية في فرنسا، التي شعرت بأنّ الدولة تتابع الملف عن قرب.
وختم قائلاً إنّ الأبحاث الداخلية متواصلة على مستوى الأجهزة الأمنية الفرنسية، لكن الغموض لا يزال يحيط بمصير أعوان الشرطة الذين أطلقوا النار، مؤكداً أنّ التحقيقات لم تكشف بعد ما إذا كان قد تم وضعهم تحت الإيقاف التحفظي.
