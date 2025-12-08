Babnet   Latest update 10:18 Tunis

اليوم.. قمة عربية ساخنة بين المغرب والسعودية في الجولة الثالثة من كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69368c7ce29928.78785980_gmnhqepljoikf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 09:27 قراءة: 1 د, 25 ث
      
تتواصل الإثارة في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر، حيث تُقام اليوم الاثنين مباراتان حاسمتان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسط حسابات معقدة للتأهّل إلى ربع النهائي.

وتشهد مدرجات ملعب لوسيل أجواء خاصة استعدادًا لاحتضان واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات، وهي مباراة المغرب والسعودية.



ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعدما حسم تأهّله رسميًا إلى الدور ربع النهائي بتحقيقه 6 نقاط من انتصارين متتاليين، آخرهما الفوز على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما وضعه في صدارة المجموعة الثانية.

في المقابل، يحتاج المنتخب المغربي إلى نقطة واحدة فقط لضمان العبور إلى الدور المقبل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

موعد المباراة:
20:00 بتوقيت السعودية وقطر
18:00 بتوقيت تونس والمغرب

القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD – الكأس 1 – الشارقة الرياضية – دبي الرياضية 1 – stc tv – الكويت الرياضية – شاشا.

عُمان × جزر القمر

يخوض منتخب سلطنة عُمان بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش آخر خطواته للحفاظ على آماله في التأهّل، حين يواجه منتخب جزر القمر على ملعب 974، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

ويدخل المنتخب العُماني المباراة وفي رصيده نقطة واحدة حصدها من التعادل مع المغرب، ولا يملك أي خيار سوى الفوز وانتظار تعثّر المنتخب المغربي الذي يواجه السعودية في التوقيت نفسه.

ويحتاج منتخب عُمان إلى الانتصار مقابل تعثّر المغرب لضمان اقتناص بطاقة التأهّل الثانية عن المجموعة.

وفي الجهة المقابلة، يخوض منتخب جزر القمر اللقاء دون ضغوط بعد خروجه رسميًا من المنافسات إثر خسارتين متتاليتين، لكنه يسعى لتقديم أداء مشرّف وتحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأخير بالبطولة.

موعد المباراة:
20:00 بتوقيت السعودية وجزر القمر
21:00 بتوقيت عُمان
18:00 بتوقيت تونس

القنوات الناقلة:
beIN Xtra 1 – الكأس 2 – الشارقة الرياضية 2 – دبي الرياضية 1 – stc tv – الكويت الرياضية – شاشا.


