اليوم.. قمة عربية ساخنة بين المغرب والسعودية في الجولة الثالثة من كأس العرب

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر، حيث تُقام اليوم الاثنين مباراتان حاسمتان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسط حسابات معقدة للتأهّل إلى ربع النهائي.



وتشهد مدرجات ملعب لوسيل أجواء خاصة استعدادًا لاحتضان واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات، وهي مباراة المغرب والسعودية.



عُمان × جزر القمر



ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعدما حسم تأهّله رسميًا إلى الدور ربع النهائي بتحقيقه 6 نقاط من انتصارين متتاليين، آخرهما الفوز على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما وضعه في صدارة المجموعة الثانية.في المقابل، يحتاج المنتخب المغربي إلىلضمان العبور إلى الدور المقبل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.20:00 بتوقيت السعودية وقطر18:00 بتوقيت تونس والمغربbeIN SPORTS HD – الكأس 1 – الشارقة الرياضية – دبي الرياضية 1 – stc tv – الكويت الرياضية – شاشا.يخوض منتخب سلطنة عُمان بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش آخر خطواته للحفاظ على آماله في التأهّل، حين يواجه منتخب جزر القمر على ملعب، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.ويدخل المنتخب العُماني المباراة وفي رصيدهحصدها من التعادل مع المغرب، ولا يملك أي خيار سوىالذي يواجه السعودية في التوقيت نفسه.ويحتاج منتخب عُمان إلىمقابللضمان اقتناص بطاقة التأهّل الثانية عن المجموعة.وفي الجهة المقابلة، يخوض منتخب جزر القمر اللقاء دون ضغوط بعد خروجه رسميًا من المنافسات إثر خسارتين متتاليتين، لكنه يسعى لتقديم أداء مشرّف وتحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأخير بالبطولة.20:00 بتوقيت السعودية وجزر القمر21:00 بتوقيت عُمان18:00 بتوقيت تونسbeIN Xtra 1 – الكأس 2 – الشارقة الرياضية 2 – دبي الرياضية 1 – stc tv – الكويت الرياضية – شاشا.