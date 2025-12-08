مصر.. حبس مدير معهد أزهري بتهمة التحرش بتلميذة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6936bc0f38aef6.80664144_opnijmheqlkgf.jpg width=100 align=left border=0>

قررت جهات التحقيق في مصر حبس مدير معهد أزهري يبلغ من العمر 59 عاما على ذمة التحقيق بتهمة "التحرش بتلميذة عمرها 11 عاما".



والضحية هي طالبة في الصف السادس الابتدائي، ووقعت الواقعة المبلغ عنها خلال اليوم الدراسي داخل المعهد الكائن في إحدى القرى التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.









وتعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تقدّم به ولي أمر التلميذة إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا. وفور تلقي البلاغ، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. وقد حُرّر محضر بالواقعة وأُحيل إلى الجهات المختصة، التي أمرت بحبسه وتكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط ملابساتها.