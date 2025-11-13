Babnet   Latest update 09:04 Tunis

اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915915c2b4091.90423026_qfohnmepjglki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 09:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أثار مقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية حالة من الغضب والاستياء الواسع في مصر، إثر حادث إطلاق نار مروع استهدفه في شارع جانبي مساء أمس.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المهندس، البالغ من العمر 35 عامًا، يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما فاجأه شخص مجهول وأسقطه أرضًا، قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني أفرغ خزينة السلاح بالكامل في جسد الضحية، وقدّر عدد الطلقات بنحو 13 طلقة.



عقب ارتكاب الجريمة، لاذ المسلح بالفرار مستقلًا سيارة من طراز "لادا" كانت تنتظره في مكان قريب.

ويتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، يوضح آخر مستجدات التحقيقات ويعلن فيه عن أي تطورات في ملف القضية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318386


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet26°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-14
27°-15
28°-17
30°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*