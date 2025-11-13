اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915915c2b4091.90423026_qfohnmepjglki.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أثار مقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية حالة من الغضب والاستياء الواسع في مصر، إثر حادث إطلاق نار مروع استهدفه في شارع جانبي مساء أمس.



ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المهندس، البالغ من العمر 35 عامًا، يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما فاجأه شخص مجهول وأسقطه أرضًا، قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني أفرغ خزينة السلاح بالكامل في جسد الضحية، وقدّر عدد الطلقات بنحو 13 طلقة.









عقب ارتكاب الجريمة، لاذ المسلح بالفرار مستقلًا سيارة من طراز "لادا" كانت تنتظره في مكان قريب.



ويتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، يوضح آخر مستجدات التحقيقات ويعلن فيه عن أي تطورات في ملف القضية.