ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل

Publié le Dimanche 28 Decembre 2025
      
أعرب الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك عن اعتقاده بحدوث ما وصفه بـ«الاستبدال العرقي الكبير» في بروكسل، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من أطفال المدينة «ليسوا أوروبيين».
وكتب ماسك على منصة إكس التي يملكها: «73% من أطفال بروكسل، عاصمة أوروبا، ليسوا أوروبيين! لقد حدث الاستبدال العرقي الكبير بالفعل». وجاء تعليقه ردًا على منشور يتضمن إحصائيات تفيد بأن 72.9% من أطفال المدينة ينحدرون من عائلات مهاجرة.



وفي تعليق آخر عبر المنصة نفسها، قال ماسك إن عاصمة بلجيكا «لم تعد بلجيكية».

وتُعرَّف نظرية «الاستبدال العرقي» أو «الاستبدال الكبير» على أنها نظرية مؤامرة ذات طابع عنصري، تزعم أن «نخبًا عالمية» تسعى عمدًا إلى تقليص أعداد البيض وتهميشهم عبر الهجرة والاندماج والزواج المختلط.

وسبق لماسك أن صرّح بأنه لن يوافق على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي Starlink في جنوب إفريقيا، في ظل تشريعات محلية تشترط امتلاك رواد الأعمال السود نسبة 30% من الشركات.
