ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل
أعرب الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك عن اعتقاده بحدوث ما وصفه بـ«الاستبدال العرقي الكبير» في بروكسل، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من أطفال المدينة «ليسوا أوروبيين».
وكتب ماسك على منصة إكس التي يملكها: «73% من أطفال بروكسل، عاصمة أوروبا، ليسوا أوروبيين! لقد حدث الاستبدال العرقي الكبير بالفعل». وجاء تعليقه ردًا على منشور يتضمن إحصائيات تفيد بأن 72.9% من أطفال المدينة ينحدرون من عائلات مهاجرة.
73% of children in Brussels, the capital of Europe, are not European!— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2025
The Great Replacement has already happened.
https://t.co/iEcRvVta4W
وفي تعليق آخر عبر المنصة نفسها، قال ماسك إن عاصمة بلجيكا «لم تعد بلجيكية».
وتُعرَّف نظرية «الاستبدال العرقي» أو «الاستبدال الكبير» على أنها نظرية مؤامرة ذات طابع عنصري، تزعم أن «نخبًا عالمية» تسعى عمدًا إلى تقليص أعداد البيض وتهميشهم عبر الهجرة والاندماج والزواج المختلط.
وسبق لماسك أن صرّح بأنه لن يوافق على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي Starlink في جنوب إفريقيا، في ظل تشريعات محلية تشترط امتلاك رواد الأعمال السود نسبة 30% من الشركات.
The capital city of Belgium is no longer Belgian … https://t.co/z6DsU86wOU— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2025
