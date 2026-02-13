الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تدور اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:00، وفي ما يلي البرنامج والنقل التلفزي:
* شبيبة القيروان – النجم الساحلي
الحكم: محرز المالكي
حكم الـVAR: مجدي بلاغة
النقل: الوطنية الثانية
* الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
الحكم: محمد علي قروية
حكم الـVAR: فرج عبد اللاوي
النقل: الوطنية الأولى
* مستقبل قابس – النادي البنزرتي
الحكم: حمزة جعيد
حكم الـVAR: أمير العيادي
