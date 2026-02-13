Babnet   Latest update 08:39 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026
      
تدور اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:00، وفي ما يلي البرنامج والنقل التلفزي:

* شبيبة القيروان – النجم الساحلي

الحكم: محرز المالكي
حكم الـVAR: مجدي بلاغة
النقل: الوطنية الثانية


* الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
الحكم: محمد علي قروية
حكم الـVAR: فرج عبد اللاوي
النقل: الوطنية الأولى

* مستقبل قابس – النادي البنزرتي
الحكم: حمزة جعيد
حكم الـVAR: أمير العيادي
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
