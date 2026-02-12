إيقاف ثلاثة أشخاص إثر تداول فيديو لعملية سلب بجهة سكرة

أفادت الإدارة العامّة للامن الوطني، في بلاغ نشرته اليوم الخميس، بأنّ حملة أمنية استهدفت عناصر مشبوهة من المهاجرين غير النظاميين بمرجع نظر إقليم الأمن الوطني بأريانة، أسفرت عن الاحتفاظ بعدد منهم من أجل الإقامة غير الشرعية.وأوضحت الإدارة العامة، أنّ هذه الحملة تزامنت مع عملية إيقاف معتدين على إمرأة من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء، ظهرت في مقطع فيديو تداولته أمس الاربعاء عدد من الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي، وكشف عن تعرّضها الى عملية سلب باستعمال آلة حادة من قبل شخصين من دول افريقيا جنوب الصحراء بجهة سكرة (ولاية أريانة).وأكّدت أنّ الوحدات الأمنية، تمكنت اعتمادا على أوصاف وملامح الجناة، من ضبط شخصين تنطبق عليهما نفس الأوصاف بمعية شخص ثالث يحمل جنسية إفريقية، ثبت ضلوعه في العملية، مشيرة إلى أن المتضررة لم تتقدم بشكاية لدى أية وحدة أمنية الى حد التاريخ.وأضافت أنّ النيابة العمومية بأريانة، أذنت بعد مراجعتها بفتح محضر بحث في موضوع افتكاك متاع الغير والاحتفاظ بالجناة.وكانت وزارة الداخليّة، أعلنت في وقت سابق من نهار اليوم، أنّ عمليات الأمنية قامت بها الوحدات الأمنية في الليلة الفاصلة بين يومي 11و12 فيفري الجاري، بمختلف مناطق ولايات تونس الكبرى، أسفرت عن ضبط 209 أفراد مفتش عنهم من العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة بإستعمال العنف "البراكاجات"، وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية.وأكدت أنها ستواصل العمليات الهادفة الى التصدي لكل أنواع الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن العام، لتشمل جميع الفضاءات العامة والأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التربوية، من أجل حماية المواطن والمحافظة على مناخ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء البلاد.