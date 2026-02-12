Babnet   Latest update 18:14 Tunis

إيقاف ثلاثة أشخاص إثر تداول فيديو لعملية سلب بجهة سكرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c8dd3017c84.87263100_fgkjnlmpeqiho.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 17:31 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أفادت الإدارة العامّة للامن الوطني، في بلاغ نشرته اليوم الخميس، بأنّ حملة أمنية استهدفت عناصر مشبوهة من المهاجرين غير النظاميين بمرجع نظر إقليم الأمن الوطني بأريانة، أسفرت عن الاحتفاظ بعدد منهم من أجل الإقامة غير الشرعية.

أخبار ذات صلة:
فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة ...


وأوضحت الإدارة العامة، أنّ هذه الحملة تزامنت مع عملية إيقاف معتدين على إمرأة من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء، ظهرت في مقطع فيديو تداولته أمس الاربعاء عدد من الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي، وكشف عن تعرّضها الى عملية سلب باستعمال آلة حادة من قبل شخصين من دول افريقيا جنوب الصحراء بجهة سكرة (ولاية أريانة).

وأكّدت أنّ الوحدات الأمنية، تمكنت اعتمادا على أوصاف وملامح الجناة، من ضبط شخصين تنطبق عليهما نفس الأوصاف بمعية شخص ثالث يحمل جنسية إفريقية، ثبت ضلوعه في العملية، مشيرة إلى أن المتضررة لم تتقدم بشكاية لدى أية وحدة أمنية الى حد التاريخ.


وأضافت أنّ النيابة العمومية بأريانة، أذنت بعد مراجعتها بفتح محضر بحث في موضوع افتكاك متاع الغير والاحتفاظ بالجناة.

وكانت وزارة الداخليّة، أعلنت في وقت سابق من نهار اليوم، أنّ عمليات الأمنية قامت بها الوحدات الأمنية في الليلة الفاصلة بين يومي 11و12 فيفري الجاري، بمختلف مناطق ولايات تونس الكبرى، أسفرت عن ضبط 209 أفراد مفتش عنهم من العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة بإستعمال العنف "البراكاجات"، وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية.

وأكدت أنها ستواصل العمليات الهادفة الى التصدي لكل أنواع الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن العام، لتشمل جميع الفضاءات العامة والأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التربوية، من أجل حماية المواطن والمحافظة على مناخ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323552

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
يوم فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:26
17:58
15:31
12:40
07:11
05:44
يوم فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
11.83 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
20°-13
18°-11
14°-10
17°-11
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>