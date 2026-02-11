Babnet   Latest update 16:28 Tunis

فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c8dd3017c84.87263100_fgkjnlmpeqiho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 15:02
      
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقطع فيديو يوثّق عملية سلب باستعمال العنف استهدفت امرأة بولاية أريانة.

ويُظهر الفيديو شخصين يُعتقد أنهما من دول إفريقيا جنوب الصحراء، قاما باعتراض سبيل الضحية، التي تبدو بدورها من نفس المنطقة، قبل الاستيلاء على حقيبتها ثم الفرار..

رابط الفيديو

وتبدو الضحية في المقطع وهي تطلب النجدة، فيما لم يتبيّن من التسجيل تدخّل فوري من قبل المارّة.


ولم تصدر إلى حدّ الآن معطيات رسمية بشأن ملابسات الحادثة أو هوية المشتبه بهما، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات الأمنية المختصة.
