فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقطع فيديو يوثّق عمليةاستهدفت امرأة بولاية أريانة.ويُظهر الفيديو شخصين يُعتقد أنهما من دول إفريقيا جنوب الصحراء، قاما باعتراض سبيل الضحية، التي تبدو بدورها من نفس المنطقة، قبل الاستيلاء على حقيبتها ثم الفرار..وتبدو الضحية في المقطع وهي تطلب النجدة، فيما لم يتبيّن من التسجيل تدخّل فوري من قبل المارّة.ولم تصدر إلى حدّ الآن معطيات رسمية بشأن ملابسات الحادثة أو هوية المشتبه بهما، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات الأمنية المختصة.