جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c52924a2a58.58075233_peonmgfhijkql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026
      
أعلنت، جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان، عن اطلاق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي" بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل.

وأوردت الجمعية بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه المسابقة تستهدف العائلات المقيمة بزغوان والتي لا يقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص وترغب في الجمع بين المطالعة والتحدي والمتعة.


وستتحصل العائلة الفائزة، وفق ذات المصدر، على عدد من الجوائز على غرار مجموعة من الكتب القيمة ومبلغ مالي.


ودعت الجمعية، في هذا الصدد، العائلات التي ترغب في المشاركة في مسابقة رمضان 2026، الى التسجيل وملء الاستمارة عبر هذا الرابط https://bit.ly/4qkD261.

يشار الى أن جمعية "أحباء المكتبة والكتاب بزغوان" هي جمعية ثقافية تنشط في ولايتي زغوان وتونس وتهتم بمجالات الأدب والفنون وتعمل على نشر ثقافة القراءة.

كما تنظم أنشطة متنوعة مثل "ملتقى عروس الماء" و"ملتقى الإبداع الأدبي" وبرنامج "متعة القراءة" الذي يشمل ورشات داخل السجون.

رصد
الأربعاء 11 فيفري 2026 | 23 شعبان 1447
