سليانة: شاب عشريني يقتل شقيقه الأصغر بسبب خلاف على "وشم"

أقدم شاب عشريني في ولاية سليانة على قتل شقيقه الأصغر طعناً بسكين على مستوى القلب، إثر خلاف نشب بينهما حول "وشم". وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على الجاني، وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بالاحتفاظ به للتحقيق بتهمة القتل العمد.