Quand l’exportation devient une liquidation



L’État incompétent, les exportateurs voraces



Le piège du volume : produire plus pour gagner moins



Pesticides, traçabilité, silence complice



Le scandale du faux succès



Le branding ou la mort



Conclusion : brader l’huile, c’est brader le pays



5 messages au gouvernement, en clair, au sujet de l’huile d’olive



Lane vend pas sonen Europe.. Et ce n’est pas un accident de marché, mais le résultat d’une. Le révélateur est brutal : selon une enquête dupubliée le, l’huile d’olive tunisienne entre aujourd’hui enà environ, un prix si bas qu’il fait s’effondrer les marchés locaux italiens… et. Où est le gouvernement tunisien dans ce scandale ?Ce chiffre n’est pas une performance.Lerapporte que les importations tunisiennes d’huile d’olive en Italie ont augmenté d’environ, contribuant à unqui pousse même des producteurs italiens à vendre à perte.Mais derrière la colère italienne se cache une: nous exportons, livrant notreà des, qui capturent la rente pendant queL’huile tunisienne est, puis revendue sous. La Tunisie, elle,, et avec elle disparaissentOù sont leet leIls n’ont rien fait pour :contre les résidus de pesticides et les pollutions,* ni surtout, comme l’ont fait l’Italie, l’Espagne ou même la Grèce.Résultat : l’huile tunisienne sort, livrée à desdont le seul talent est deCe ne sont pas des exportateurs,Les médias tunisiens célèbrent chaque année “l’exploit” de la production. Mais. Lerappelle que la hausse des prix en Europe en 2024, due aux sécheresses, a encouragé les agriculteurs tunisiens à. Ils ont investi, travaillé, attendu. Et aujourd’hui ?, incapables de couvrir l’entretien, l’irrigation, la main-d’œuvre et le pressage.L’olivier n’est pas une culture opportuniste., qui exige des soins constants, même quand la récolte est vendue à perte.Lecite un rapport accablant de la: dans plusieurs pays, dont l’Italie et l’Espagne, les contrôles sur lesdans l’huile d’olive importée sont. Cette faille est un danger…Certains producteurs italiens eux-mêmes reconnaissent que l’huile tunisienne est. Mais l’absence depermet toutes les manipulations :pour faire pression sur les prix. Et pendant ce temps,Le plus grave est là : on fait croire à l’opinion publique tunisienne queQueQue la TunisieUn pays qui exportene conquiert pas des marchés,Un pays qui vend àne gagne pas de devises,Les, leset latransforment uneenL’Italie vend de l’huile d’olive comme on vend du vin :La Tunisie vendTant que nous refuserons d’investir dans :nous resterons, condamné à produire pourLe scandale de l’huile d’olive n’est pas agricole.Un pays qui ne protège pasne protège rien.Un État qui laisse ses paysanstrahit sa mémoire etLa Tunisie n’a pas un problème ded’huile d’olive.Elle a un problème deEt tant que l’on confondra, l’olivier restera debout…Pédagogie : sans qualité protégée, traçabilité et prix plancher, le volume détruit la valeur.Rappel clair : l’huile tunisienne part en vrac, la valeur reste en Europe, le paysan paie.Message clé : l’inaction publique fabrique des gagnants (exportateurs) et un perdant unique (l’agriculteur).Déconstruction du mythe : produire beaucoup n’est pas réussir quand on vend au rabais.Dimension culturelle : on sacrifie un héritage millénaire pour une rente d’exportation à court terme.