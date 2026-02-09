تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة
تتواصل، إلى حدود اليوم، عمليات البحث عن الشاب حمزة (21 سنة) الذي فُقد بشاطئ كاب النيقرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، إثر حادثة جدّت أثناء خروجه رفقة والده لممارسة الصيد على الشاطئ.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد خرج الشاب ووالده مساء الخميس إلى الشاطئ للصيد بواسطة الصنارة، قبل أن يختفي حمزة عن الأنظار في ظروف صعبة تزامنت مع تقلبات جوية وهيجان البحر. وتشير الروايات إلى أنّ الشاب حاول النزول إلى الماء لتحرير صنارته التي علقت بالصخور، قبل أن يغدر به البحر.
وأقدمت عائلة المفقود، يوم السبت، على غلق الطريق الرابطة بين باجة ونفزة، احتجاجًا على ما اعتبرته نقصًا في وتيرة البحث خلال الساعات الأولى، ومطالبةً بتكثيف المجهودات وتسخير الإمكانيات اللازمة.
وفي تصريح لاذاعة الجوهرة أوضح ناجي الخلولي، صحفي من نفزة، أنّ عمليات البحث متواصلة برًا وبحرًا، بمشاركة:
* وحدات الحماية المدنية،
* الحرس البحري،
* الجيش الوطني،
* غواصين محترفين قدموا من بنزرت،
* إلى جانب بحّارة من سيدي مشرق ومتطوعين من الجهة.
وقد تم خلال عمليات الغوص التثبت من أجسام شوهدت على سطح البحر، ليتبيّن لاحقًا أنها أجسام حديدية وأدوات صيد، من بينها صنارة، دون التأكد من صلتها المباشرة بالمفقود.
صعوبات ميدانيةوأكد الخلولي أنّ وعورة المنطقة، ووجود تيارات مائية قوية، وصخور حادة، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، صعّبت عمليات الغوص والتمشيط، وتسببت في توقّف بعض التدخلات مؤقتًا حفاظًا على سلامة الغواصين.
تحرك رسميوشهدت الجهة تحركًا للسلطات المحلية والجهوية، حيث تنقل والي باجة إلى المكان والتقى بعائلة المفقود، متعهدًا بتكثيف عمليات البحث وتوسيع نطاق التمشيط على طول الساحل، برًا وبحرًا.
تواصل الجهودولا تزال عمليات البحث متواصلة إلى الآن، وسط تضامن واسع من أهالي الجهة، في انتظار أي معطيات جديدة قد تساعد في تحديد مصير الشاب المفقود.
