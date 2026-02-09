Babnet   Latest update 07:29 Tunis

تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6989817a426d78.90338564_nlhifmgkpqjoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 07:29 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تتواصل، إلى حدود اليوم، عمليات البحث عن الشاب حمزة (21 سنة) الذي فُقد بشاطئ كاب النيقرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، إثر حادثة جدّت أثناء خروجه رفقة والده لممارسة الصيد على الشاطئ.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد خرج الشاب ووالده مساء الخميس إلى الشاطئ للصيد بواسطة الصنارة، قبل أن يختفي حمزة عن الأنظار في ظروف صعبة تزامنت مع تقلبات جوية وهيجان البحر. وتشير الروايات إلى أنّ الشاب حاول النزول إلى الماء لتحرير صنارته التي علقت بالصخور، قبل أن يغدر به البحر.


وأقدمت عائلة المفقود، يوم السبت، على غلق الطريق الرابطة بين باجة ونفزة، احتجاجًا على ما اعتبرته نقصًا في وتيرة البحث خلال الساعات الأولى، ومطالبةً بتكثيف المجهودات وتسخير الإمكانيات اللازمة.




وفي تصريح لاذاعة الجوهرة أوضح ناجي الخلولي، صحفي من نفزة، أنّ عمليات البحث متواصلة برًا وبحرًا، بمشاركة:

* وحدات الحماية المدنية،
* الحرس البحري،
* الجيش الوطني،
* غواصين محترفين قدموا من بنزرت،
* إلى جانب بحّارة من سيدي مشرق ومتطوعين من الجهة.

وقد تم خلال عمليات الغوص التثبت من أجسام شوهدت على سطح البحر، ليتبيّن لاحقًا أنها أجسام حديدية وأدوات صيد، من بينها صنارة، دون التأكد من صلتها المباشرة بالمفقود.

صعوبات ميدانية

وأكد الخلولي أنّ وعورة المنطقة، ووجود تيارات مائية قوية، وصخور حادة، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، صعّبت عمليات الغوص والتمشيط، وتسببت في توقّف بعض التدخلات مؤقتًا حفاظًا على سلامة الغواصين.

تحرك رسمي

وشهدت الجهة تحركًا للسلطات المحلية والجهوية، حيث تنقل والي باجة إلى المكان والتقى بعائلة المفقود، متعهدًا بتكثيف عمليات البحث وتوسيع نطاق التمشيط على طول الساحل، برًا وبحرًا.

تواصل الجهود

ولا تزال عمليات البحث متواصلة إلى الآن، وسط تضامن واسع من أهالي الجهة، في انتظار أي معطيات جديدة قد تساعد في تحديد مصير الشاب المفقود.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323358

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-10
19°-14
20°-14
22°-12
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>