تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة

تتواصل، إلى حدود اليوم، عمليات البحث عن الشاب(21 سنة) الذي فُقد بشاطئبمعتمديةمن ولاية، إثر حادثة جدّت أثناء خروجه رفقة والده لممارسة الصيد على الشاطئ.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد خرج الشاب ووالده مساءإلى الشاطئ للصيد بواسطة الصنارة، قبل أن يختفي حمزة عن الأنظار في ظروف صعبة تزامنت مع. وتشير الروايات إلى أنّ الشاب حاول النزول إلى الماء لتحرير صنارته التي علقت بالصخور، قبل أن يغدر به البحر.وأقدمت عائلة المفقود، يوم، على، احتجاجًا على ما اعتبرته نقصًا في وتيرة البحث خلال الساعات الأولى، ومطالبةً بتكثيف المجهودات وتسخير الإمكانيات اللازمة.وفي تصريح لاذاعة الجوهرة أوضح، صحفي من نفزة، أنّ عمليات البحث متواصلة، بمشاركة:* وحدات* غواصين محترفين قدموا من* إلى جانب بحّارة منومتطوعين من الجهة.وقد تم خلال عمليات الغوص التثبت من أجسام شوهدت على سطح البحر، ليتبيّن لاحقًا أنهاوأدوات صيد، من بينها، دون التأكد من صلتها المباشرة بالمفقود.وأكد الخلولي أنّ، ووجود، و، إضافة إلى، صعّبت عمليات الغوص والتمشيط، وتسببت في توقّف بعض التدخلات مؤقتًا حفاظًا على سلامة الغواصين.وشهدت الجهة تحركًا للسلطات المحلية والجهوية، حيث تنقلإلى المكان والتقى بعائلة المفقود، متعهدًاوتوسيع نطاق التمشيط على طول الساحل، برًا وبحرًا.ولا تزال عمليات البحث متواصلة إلى الآن، وسطمن أهالي الجهة، في انتظار أي معطيات جديدة قد تساعد في تحديد مصير الشاب المفقود.