Babnet   Latest update 06:39 Tunis

تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة… والسيسي أخ لي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698823fa4c20e3.65366912_poqiefgmnjhkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 06:39 قراءة: 1 د, 57 ث
      
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، أن علاقات الجزائر جيدة مع مجمل الدول العربية، باستثناء دولة واحدة لم يسمّها، قال إنها “تحاول دائمًا إثارة المشاكل والتدخل في الشأن الداخلي للبلاد”.

وجاءت تصريحات تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تطرّق فيه إلى جملة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، مبرزًا ملامح السياسة الخارجية الجزائرية والعلاقات مع المحيطين العربي والدولي.


وأوضح الرئيس الجزائري أن علاقات بلاده مع عدد من الدول العربية “متينة وأكثر من أخوية”، مشيرًا بالخصوص إلى السعودية ومصر والكويت وقطر. وقال في هذا السياق إن “ما يمسّ المملكة العربية السعودية يمسّ الجزائر بالضرورة، بحكم التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين”.


وفي حديثه عن مصر، شدّد تبون على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن عبد الفتاح السيسي “أخ بالنسبة إليه”. وذكّر بأن الجيش المصري كان أول من هبّ لمساندة الجزائر خلال أحداث سنة 1963، في حين كانت الجزائر، بقيادة الرئيس الراحل هواري بومدين، من أوائل الداعمين لمصر عسكريًا عندما احتاجت إلى ذلك، “دون أن تقصّر في شيء”، وفق تعبيره.
أخبار ذات صلة:
تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره
تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره...

موريتانيا ومالي وليبيا

وبخصوص موريتانيا، أكد الرئيس الجزائري أن الجزائر تحترم سيادة الدول ولا تفرض شروطًا على علاقاتها الخارجية، معتبرًا أن نواكشوط “حرة في خياراتها”. كما أشار إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بمالي، رغم رفض الأخيرة للوساطة الجزائرية، محذرًا في الوقت ذاته من “الانجرار وراء بعض الدعوات المغرضة”.

أما في الملف الليبي، فأكد تبون أن الجزائر تسعى باستمرار إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، داعيًا إلى تنظيم انتخابات تكون “الكلمة فيها للصندوق”.

العلاقات الدولية وفرنسا

وتحدث الرئيس الجزائري عن الحركية الدبلوماسية التي تقودها بلاده، ولا سيما تطور العلاقات الجزائرية–الأمريكية، مؤكدًا أن الجزائر تربطها علاقات وطيدة بالولايات المتحدة، ومشيرًا إلى أن المستشار مسعد بولس يتمتع بدراية واسعة بإفريقيا والعالم العربي.

كما وجّه تحية إلى سيغولان روايال، رئيسة جمعية فرنسا–الجزائر، على خلفية زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، مثنيًا على “شجاعتها وصراحتها”.

وفي ما يتعلّق بالعلاقات الجزائرية–الفرنسية، قال تبون إن الشروط التي طرحها وزير الداخلية الفرنسي بخصوص زيارته للجزائر “تخصّه هو ولا تعني الجزائر”، مضيفًا أن “من يحاول تقزيم الجزائر أو إهانتها لم يولد بعد”، في إشارة إلى تمسّك الجزائر بندّية علاقاتها الخارجية واحترام سيادتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323316

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet19°
9° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
15°-8
17°-8
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>