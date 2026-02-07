بطولة الرابطة الأولى: النجم يفوز في “دربي الساحل” والحماس يشتد أسفل الترتيب
حقّق النجم الساحلي فوزًا مهمًا فنيًا ومعنويًا على حساب الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-0 في لقاء “دربي الساحل”، ضمن الدفعة الأولى من مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهي جولة تميّزت باشتداد التنافس والتشويق بين فرق أسفل الترتيب.
وأظهر فريق جوهرة الساحل عزيمة كبيرة في التعامل مع مواجهة الجوار، خاصة في ظل حاجته لانطلاقة جديدة هذا الموسم مع الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب محمد علي نفخة، مدعومًا بمساعدة يوسف المويهبي. كما شهدت التشكيلة الأساسية عودة ابن النادي أسامة عبيد الذي قدّم مردودًا إيجابيًا وأسهم في تنشيط الجانب الهجومي.
وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع ريان عنان في الدقيقة 18، إثر تسديدة قوية باغتت الحارس عبد السلام الحلاوي. في المقابل، تأثّر أداء الاتحاد المنستيري ببعض الغيابات بعد التفريط في عناصر أساسية خلال فترة الانتقالات الشتوية، على غرار أيمن الحرزي ومعز الحاج علي.
وبهذا الفوز، رفع النجم الساحلي رصيده إلى 27 نقطة متقدمًا مؤقتًا إلى المرتبة السادسة، فيما تجمّد رصيد الاتحاد المنستيري عند 33 نقطة في المركز الخامس.
وفي أسفل الترتيب، برز مستقبل قابس كأحد أبرز مستفيدي الجولة، بعد عودته بانتصار ثمين من جرجيس على حساب الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-0، بهدف نسيم خذر في الدقيقة 28. ونجح “الجليزة” في الحفاظ على تقدّمه رغم محاولات أصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويغادر ذيل الترتيب، الذي آل مؤقتًا إلى مستقبل سليمان بـ13 نقطة (مع مباراة مؤجلة أمام الترجي الرياضي التونسي). أما الترجي الجرجيسي فبقي في المركز الثامن بـ26 نقطة مؤقتًا.
كما تنفّس الأولمبي الباجي الصعداء بفوزه على منافسه المباشر مستقبل سليمان بنتيجة 1-0، في مباراة وُصفت بـ“ذات الست نقاط”، سجّل هدفها إسلام الشلغومي في الدقيقة 80. وارتقى الأولمبي الباجي إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما ازدادت وضعية مستقبل سليمان تعقيدًا في قاع الترتيب.
ومن جهتها، عادت شبيبة القيروان بانتصار ثمين خارج قواعدها على مستقبل المرسى بنتيجة 2-1. وسجّل هدفي الشبيبة يوسف عزيب (44) وغيسلان مونغيدي (63)، بينما اكتفى أصحاب الأرض بتقليص الفارق عبر فيكتورينو بالاكو (85). وشهد اللقاء إقصاء لاعب الشبيبة الشريف كامارا في الدقيقة 90.
ورفعت شبيبة القيروان رصيدها إلى 20 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة، مؤكدة تحسّن نتائجها منذ تولّي المدرب البلجيكي لوك إيميل الإشراف عليها، في حين بقي مستقبل المرسى عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتًا.
النتائجالسبت 7 فيفري 2026
* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 1
فيكتورينو بالاكو (85)
شبيبة القيروان 2
يوسف عزيب (44) – جيسلان مونغيدي (63)
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 1
إسلام الشلغومي (80)
مستقبل سليمان 0
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 1
ريان عنان (18)
الاتحاد المنستيري 0
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي 0
مستقبل قابس 1
نسيم خذر (28)
الترتيب عقب الدفعة الأولى| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| الملعب التونسي | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 10 |
| الاتحاد المنستيري | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 |
| النجم الساحلي | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 |
| نجم المتلوي | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 |
| مستقبل المرسى | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 18 | 20 |
| شبيبة العمران | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 |
| النادي البنزرتي | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 13 | 30 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 9 | 28 |
| مستقبل قابس | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 19 |
برنامج بقية مباريات الجولة 20الأحد 8 فيفري 2026
* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
الحكم: وائل العجنقي / حكم الفار: خالد قويدر
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان
الحكم: سيف الورتاني / حكم الفار: محمد علي قروية
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الفار: هيثم قيراط
ملاحظة: سيتم لاحقًا تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي – الملعب التونسي.
