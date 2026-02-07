بطولة الرابطة الأولى: النجم يفوز في “دربي الساحل” والحماس يشتد أسفل الترتيب

النتائج



الترتيب عقب الدفعة الأولى



برنامج بقية مباريات الجولة 20



حقّقفوزًا مهمًا فنيًا ومعنويًا على حساببنتيجةفي لقاء “دربي الساحل”، ضمن الدفعة الأولى من مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهي جولة تميّزت باشتداد التنافس والتشويق بين فرق أسفل الترتيب.وأظهر فريق جوهرة الساحل عزيمة كبيرة في التعامل مع مواجهة الجوار، خاصة في ظل حاجته لانطلاقة جديدة هذا الموسم مع الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب، مدعومًا بمساعدة. كما شهدت التشكيلة الأساسية عودة ابن الناديالذي قدّم مردودًا إيجابيًا وأسهم في تنشيط الجانب الهجومي.وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيعفي الدقيقة 18، إثر تسديدة قوية باغتت الحارس. في المقابل، تأثّر أداء الاتحاد المنستيري ببعض الغيابات بعد التفريط في عناصر أساسية خلال فترة الانتقالات الشتوية، على غراروبهذا الفوز، رفع النجم الساحلي رصيده إلىمتقدمًا مؤقتًا إلى المرتبة السادسة، فيما تجمّد رصيد الاتحاد المنستيري عندفي المركز الخامس.وفي أسفل الترتيب، برزكأحد أبرز مستفيدي الجولة، بعد عودته بانتصار ثمين من جرجيس على حساببنتيجة، بهدففي الدقيقة 28. ونجح “الجليزة” في الحفاظ على تقدّمه رغم محاولات أصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلىويغادر ذيل الترتيب، الذي آل مؤقتًا إلىبـ(مع مباراة مؤجلة أمام). أما الترجي الجرجيسي فبقي في المركز الثامن بـمؤقتًا.كما تنفّسالصعداء بفوزه على منافسه المباشر مستقبل سليمان بنتيجة، في مباراة وُصفت بـ“ذات الست نقاط”، سجّل هدفهافي الدقيقة 80. وارتقى الأولمبي الباجي إلىفي المركز الرابع عشر، بينما ازدادت وضعية مستقبل سليمان تعقيدًا في قاع الترتيب.ومن جهتها، عادتبانتصار ثمين خارج قواعدها علىبنتيجة. وسجّل هدفي الشبيبة(44) و(63)، بينما اكتفى أصحاب الأرض بتقليص الفارق عبر(85). وشهد اللقاء إقصاء لاعب الشبيبةفي الدقيقة 90.ورفعت شبيبة القيروان رصيدها إلىفي المرتبة الثالثة عشرة، مؤكدة تحسّن نتائجها منذ تولّي المدرب البلجيكيالإشراف عليها، في حين بقي مستقبل المرسى عندفي المركز الحادي عشر مؤقتًا.مستقبل المرسىشبيبة القيروانالأولمبي الباجيمستقبل سليمانالنجم الساحليالاتحاد المنستيريالترجي الجرجيسيمستقبل قابس| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || النادي الإفريقي | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 || الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 || الملعب التونسي | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 || النادي الصفاقسي | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 10 || الاتحاد المنستيري | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 || النجم الساحلي | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 || الترجي الجرجيسي | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 || نجم المتلوي | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 || اتحاد بن قردان | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 || مستقبل المرسى | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 18 | 20 || شبيبة العمران | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 || النادي البنزرتي | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 || شبيبة القيروان | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 13 | 30 || الأولمبي الباجي | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 9 | 28 || مستقبل قابس | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 || مستقبل سليمان | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 19 |شبيبة العمران – نجم المتلويالنادي البنزرتي – اتحاد بن قردانالنادي الصفاقسي – النادي الإفريقيسيتم لاحقًا تعيين موعد مباراة