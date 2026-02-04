Tunisie : Quatre effets potentiels des baisses des taux d’intérêt
Par Amine BEN GAMRA
En janvier 2026, le taux moyen du marché monétaire (TMM) en Tunisie a chuté à 7,08 %, atteignant son point le plus bas depuis octobre 2022. Cette diminution est le résultat de la décision de la Banque centrale de réduire le taux directeur de 50 points de base en décembre dernier.
Cette réduction pourrait avoir quatre impacts potentiels :
1. Réduction de vos dettes à taux variable : plus d’argent à investirUne baisse des taux préférentiels des institutions financières pourrait alléger le poids de vos dettes à taux variable.
En payant moins d’intérêt sur votre marge de crédit ou votre prêt à taux variable, vous aurez plus d’argent dans vos poches et donc plus de flexibilité pour investir dans votre épargne.
C’est particulièrement vrai si vous avez adapté votre budget et réduit vos dépenses pour faire face à l’augmentation des coûts des dernières années.
2. Une meilleure santé physique, mentale et financièreUne baisse des taux d’intérêt des institutions financières peut améliorer votre santé financière et ainsi réduire votre stress financier, qui pour sa part peut avoir des effets très négatifs sur votre quotidien.
La réduction du stress financier n'a pas seulement un impact positif sur votre état de santé physique et mentale, mais elle a aussi un effet bénéfique sur :
• Vos relations avec vos proches ;
• Votre productivité au travail ;
• Votre confiance en vous pour gérer vos finances.
3. Diminution des rendements pour les placementsLa diminution du taux directeur a aussi un effet à la baisse sur le rendement de vos placements, qui sont directement influencés par les taux d'intérêt.
Les sommes investies dans un compte d'épargne à intérêt élevé, qui offre un taux variable, pourraient voir leurs rendements réduits ;
Les taux des fonds à intérêt garanti (FIG) risquent eux aussi d'être revus à la baisse.
Toutefois, les baisses de taux peuvent avoir un effet positif sur les marchés financiers. Celles-ci stimulent souvent la croissance économique, ce qui peut renforcer la confiance des investisseurs. Les coûts d'emprunt et de crédit sont moins élevés, les entreprises investissent davantage et les consommateurs augmentent généralement leurs dépenses.
Selon votre situation financière et vos objectifs d'investissement, cette période de baisse de taux pourrait être l'occasion de diversifier votre portefeuille et d'intégrer progressivement le marché des fonds.
4. Profitez de la baisse des taux d’intérêt pour faire croître votre épargneUne baisse du taux directeur et des taux préférentiels a un effet direct sur votre pouvoir d’achat et sur votre capacité à épargner. De nouvelles occasions d’investissement pourraient vous permettre de tirer parti de cette situation en bonifiant le rendement de vos placements.
N’oubliez pas que, peu importe comment se comportent les marchés, il est essentiel de diversifier votre portefeuille d’actifs. Les obligations et les placements sont des options intéressantes et complémentaires qui aident à répartir les risques et à mieux protéger votre argent.
Amine BEN GAMRA
Expert Comptable
Commissaire Aux Comptes
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
En janvier 2026, le taux moyen du marché monétaire (TMM) en Tunisie a chuté à 7,08 %, atteignant son point le plus bas depuis octobre 2022. Cette diminution est le résultat de la décision de la Banque centrale de réduire le taux directeur de 50 points de base en décembre dernier.
Cette réduction pourrait avoir quatre impacts potentiels :
1. Réduction de vos dettes à taux variable : plus d’argent à investirUne baisse des taux préférentiels des institutions financières pourrait alléger le poids de vos dettes à taux variable.
En payant moins d’intérêt sur votre marge de crédit ou votre prêt à taux variable, vous aurez plus d’argent dans vos poches et donc plus de flexibilité pour investir dans votre épargne.
C’est particulièrement vrai si vous avez adapté votre budget et réduit vos dépenses pour faire face à l’augmentation des coûts des dernières années.
2. Une meilleure santé physique, mentale et financièreUne baisse des taux d’intérêt des institutions financières peut améliorer votre santé financière et ainsi réduire votre stress financier, qui pour sa part peut avoir des effets très négatifs sur votre quotidien.
La réduction du stress financier n'a pas seulement un impact positif sur votre état de santé physique et mentale, mais elle a aussi un effet bénéfique sur :
• Vos relations avec vos proches ;
• Votre productivité au travail ;
• Votre confiance en vous pour gérer vos finances.
3. Diminution des rendements pour les placementsLa diminution du taux directeur a aussi un effet à la baisse sur le rendement de vos placements, qui sont directement influencés par les taux d'intérêt.
Les sommes investies dans un compte d'épargne à intérêt élevé, qui offre un taux variable, pourraient voir leurs rendements réduits ;
Les taux des fonds à intérêt garanti (FIG) risquent eux aussi d'être revus à la baisse.
Toutefois, les baisses de taux peuvent avoir un effet positif sur les marchés financiers. Celles-ci stimulent souvent la croissance économique, ce qui peut renforcer la confiance des investisseurs. Les coûts d'emprunt et de crédit sont moins élevés, les entreprises investissent davantage et les consommateurs augmentent généralement leurs dépenses.
Selon votre situation financière et vos objectifs d'investissement, cette période de baisse de taux pourrait être l'occasion de diversifier votre portefeuille et d'intégrer progressivement le marché des fonds.
4. Profitez de la baisse des taux d’intérêt pour faire croître votre épargneUne baisse du taux directeur et des taux préférentiels a un effet direct sur votre pouvoir d’achat et sur votre capacité à épargner. De nouvelles occasions d’investissement pourraient vous permettre de tirer parti de cette situation en bonifiant le rendement de vos placements.
N’oubliez pas que, peu importe comment se comportent les marchés, il est essentiel de diversifier votre portefeuille d’actifs. Les obligations et les placements sont des options intéressantes et complémentaires qui aident à répartir les risques et à mieux protéger votre argent.
Amine BEN GAMRA
Expert Comptable
Commissaire Aux Comptes
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323153