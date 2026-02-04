Babnet   Latest update 21:26 Tunis

منوبة: اختتام تحدّي "استخدم الذكاء الاصطناعي كما تلعب الشطرنج" بالمدرسة العليا للتجارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69838b4523b833.50163415_pnhlgqefkimoj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 20:37
      
نظم قسم التصرف والتسويق بالمدرسة العليا للتجارة، عشية اليوم الأربعاء،  نهائي تحدّي  "استخدم الذكاء الاصطناعي كما تلعب الشطرنج بخطّة وذكاء"، الذي شهد منذ انطلاقه في نوفمبر2025، تنافس 14 فريقا طلابيا عملت على مشاريع تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتفكير الاستراتيجي، والتصرف والإبداع، في إطار تجربة تحاكي روح الهاكاتون، وفق تصريح الأستاذ المساعد بالمدرسة، ومدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات، ياسين سلامة، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف سلامة أن التحدّي الموجّه للطلبة، والرامي إلى تصميم حلول مبتكرة تنطلق من مشاكل واقعية مقدّمة من مؤسسات شريكة مع دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وإيجابي، توّج بعد التقييم والانتقاء، بتأهل ثلاثة فرق إلى الدور النهائي، قدمت عروضها وتم اختيار أفضلها وتوزيع الجوائز.
  واعتبر أن الإبداع وتوليد أفكار جديدة تتجاوز الحلول النمطية لا يطوّر التقنية فقط، بل يطوّر طريقة تفكير الطلبة، بإعداد جيل قادر على التعامل مع التعقيد وعدم اليقين، ويدعم قدراتهم على التفكير في تأسيس مشاريع قادرة على التكيّف، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تنفيذية إلى شريك تفكير وصناعة مستقبل.

هذا وشهد الاختتام، الذي انتظم بدعم عدد من الشركاء على غرار مؤسسة التسويق الرقمي " ميديانات"، ومركز التدريب "وول ستريت انقليزية"، وشركة "سلايتون"، تكريم الفريق الفائز من بين الفرق الثلاثة المتأهلة، وتنظيم مباراة شطرنج مع بطل تونس لسنة 2026 أحمد بوزيدي، في تجربة تجمع بين الذكاء، والتركيز وروح التحدّي.
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
Babnet

