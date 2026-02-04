ترامب: على خامنئي أن يكون قلقًا للغاية
وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي «عليه أن يكون قلقًا للغاية».
وجاء تصريح ترامب ردًا على سؤال لشبكة NBC News حول ما إذا كان ينبغي على المرشد الإيراني الشعور بالقلق، حيث قال: «على المرشد الإيراني أن يكون قلقًا للغاية»، مضيفًا أن واشنطن تتفاوض مع طهران.
وأضاف الرئيس الأمريكي: «ندعم المحتجين في إيران، والبلاد في حالة فوضى»، مشددًا على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط «لم يكن ممكنًا دون تدمير القدرات النووية الإيرانية».
وتابع ترامب: «سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي، وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك»، مشيرًا إلى أن الإيرانيين «حاولوا الوصول إلى الموقع النووي الذي دمّرناه لكنهم لم يتمكنوا من ذلك»، كما قال إن بلاده اكتشفت «تفكيرًا إيرانيًا في إعادة بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى».
وفي سياق متصل، أفاد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران، اليوم الأربعاء، رفضها طلب طهران تغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرّر إجراؤها يوم الجمعة.
وبحسب «أكسيوس»، فإن هذا المأزق قد يعرقل المسار الدبلوماسي ويدفع ترامب إلى التفكير في الخيار العسكري.
