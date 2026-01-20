التركيبة الجديدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التركيبة الجديدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، بقيادة صبري اللموشي في خطة مدرب أول.
وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الرسمي، أن الإطار الفني سيتكوّن من:
* ميخائيل هيفيله: مدرب مساعد
* وهبي الخزري: مسؤول قسم التحليل
* أوليفييه بيدوماس: مدرب الحراس
* سيدريك بلوم: معدّ بدني
كما أفادت الجامعة بأنه تم تأجيل الندوة الصحفية الخاصة بتقديم المدرب الجديد، والتي كانت مبرمجة ظهر اليوم الثلاثاء، إلى موعد لاحق، وذلك بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، تعيين صبري اللموشي مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة.
وفي تصريح سابق، أكد معز المستيري، الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم، أن المكتب الجامعي اتفق مع المدرب الجديد على مختلف التفاصيل التعاقدية المادية والترتيبية، مشيرًا إلى أن العقد يمتد في مرحلة أولى إلى غاية 31 جويلية 2027، على أن يتم تقييم عمل الإطار الفني، وفي صورة تحقيق نتائج إيجابية، سيتم تمديد العقد إلى غاية 31 جويلية 2028.
