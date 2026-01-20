التركيبة الجديدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم

أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن، بقيادةفي خطةوأوضحت الجامعة، عبر موقعها الرسمي، أن الإطار الفني سيتكوّن من:: مدرب مساعد: مسؤول قسم التحليل: مدرب الحراس: معدّ بدنيكما أفادت الجامعة بأنه تمالخاصة بتقديم المدرب الجديد، والتي كانت مبرمجة ظهر اليوم الثلاثاء، إلى، وذلك بسببالتي تشهدها البلاد.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد أعلنت، خلال الأيام الماضية،خلال المرحلة المقبلة، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة.وفي تصريح سابق، أكد، الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم، أن المكتب الجامعي اتفق مع المدرب الجديد على مختلف، مشيرًا إلى أن العقد يمتد في، على أن يتم، وفي صورة تحقيق نتائج إيجابية، سيتم