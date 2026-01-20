صبري اللموشي: بعض تصريحاتي السابقة فُهمت خارج سياقها،

، في تصريح نشرتهقبيل الندوة الصحفية المنتظرة اليوم، إنه يتطلع إلى أول تواصل مباشر مع الصحافة التونسية والجمهور، مؤكدًا رغبته في تقديم نفسه وتوضيح رؤيته المتعلقة بالمنتخب الوطني، وبرنامج العمل، والإطار الفني، واللاعبين، وخياراته للمرحلة المقبلة.وأوضح اللموشي أنه مستعد للإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة، مشددًا على أهمية الشفافية والوضوح في العلاقة مع وسائل الإعلام، بما يضمن تواصلًا مهنيًا ورسالة واضحة للرأي العام الرياضي.وأشار إلى أن بعض تصريحاته السابقة فُهمت خارج سياقها، معتبرًا أن اللاعب والمدرب معروفان، في حين لا يعرف الكثيرون الجوانب الشخصية منه ولا حجم ارتباطه بتونس وحبه لبلده، مؤكدًا أن كل التصريحات السابقة يجب وضعها في إطارها الصحيح.وتطرق الناخب الوطني إلى الجدل الذي رافق بعض تصريحاته خلال كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار، معتبرًا أن تصريحاته آنذاك أُخرجت من سياقها سواء في تونس أو في كوت ديفوار، ومؤكدًا أن الهدف كان دائمًا الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.وأكد اللموشي أن توليه مهمة الإشراف على المنتخب الوطني يمثل له مصدر فخر واعتزاز كبيرين، معتبرًا أن هذه المسؤولية تُعد الأهم في مسيرته المهنية، رغم تجاربه السابقة في محطات تدريبية معقدة ومهمة، مجددًا التزامه بالعمل من أجل مصلحة كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني.