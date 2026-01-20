إعادة فتح الطريق السيارة أ1 على مستوى النقطة الكيلومترية 34 مستوى بوعر&1704;وب للجولان بصفة عادية

أعلنت شركة تونس الطرقات السيارة إعادة فتح الطريق السيارة أ1 على مستوى النقطة الكيلومترية 34 مستوى بوعرڨوب (نابل) للجولان بصفة عادية على اثر تقلّص منسوب المياه بوادي الجديدة.وجددت الشركة دعوتها الى جميع السائقين بضرورة توخي الحذر والانتباه وعدم المجازفة، واحترام السرعة القانونية وتعليمات السلامة، في ظل التقلبات الجوية الحالية وتواصل الأمطار القياسية، وفق بلاغ اصدرته الثلاثاء.ولاحظت ان اعادة فتح الطريق جاء بفضل التدخل السريع والمنسّق لفرق السلامة بالطريق السيارة والسلطات الأمنية ليتم تأمين الجزء الذي كان مغلقا، حسب المصدر ذاته.