النائب عماد أولاد جبريل: بيع أرض ملعب المنزه قد يوفر 1800 مليون دينار

أكد النائب عماد أولاد جبريل ضرورة بيع الأرض التي يقع عليها ملعب المنزه، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن توفر للدولة حوالي 1800 مليون دينار.



وأوضح أن الاستفادة من هذه الموارد المالية من شأنها تمكين الدولة من تمويل مشاريع رياضية جديدة تعود بالنفع على مختلف المناطق.







وفي مداخلة على قناة تلفزة تي في، بيّن أولاد جبريل أن العائد المتوقع من عملية البيع يمكن توجيهه إلى بناء ملعبين جديدين، أحدهما في الضاحية الشمالية والآخر في الضاحية الجنوبية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتوسيع فرص ممارسة الرياضة للمواطنين.





وشدد النائب على ضرورة إيلاء الشأن الرياضي أهمية كبرى خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور في دعم التنمية المحلية وتعزيز الأنشطة الرياضية في مختلف الجهات.



