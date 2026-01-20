تعليق الدروس بعدد من ولايات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية
تقرّر، اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية وتواصل نزول كميات هامة من الأمطار، وفق بلاغات رسمية صادرة عن الولاة واللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها.
ولاية منوبةتم تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية كامل يوم الثلاثاء، عقب التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، نظرًا لغزارة الأمطار المسجّلة بالجهة وتوقّع تواصلها، وما قد ينجرّ عنها من مخاطر على حركة التنقّل، ضمانًا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري.
ولاية بن عروستقرّر إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ومراكز التكوين المهني كامل يوم الثلاثاء، إثر تواصل هطول الأمطار بكميات هامة وما نتج عنه من ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات والأنهج والساحات، حرصًا على سلامة الجميع.
ولاية تونسأعلن والي الجهة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية كامل يوم الثلاثاء، بعد التشاور مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبالاستناد إلى النشرات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وخريطة اليقظة، نظرًا لرداءة الأحوال الجوية وتوقّع تواصل التقلبات المناخية.
ولاية أريانةشمل القرار تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية كامل يوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة، حفاظًا على سلامة التلاميذ والطلبة وكافة الإطارات.
ولاية بنزرتأعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، تبعًا للتقلبات المناخية والتحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي، مؤكدة بقاء مختلف المصالح الجهوية والمحلية في حالة انعقاد دائم للتدخل عند الاقتضاء، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة.
ولاية نابلقرّرت والية الجهة، إثر التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية العمومية والخاصة كامل يوم الثلاثاء، على خلفية تواصل التقلبات الجوية وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت 100 مليمتر في عدة مناطق، ما أدى إلى فيضان عدد من الأودية وتعطّل حركة المرور بعدد من المعتمديات. وأكدت السلطات الجهوية أن وحدات الحماية المدنية والأمنية في حالة جاهزية تامة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية ومعابر المياه والالتزام بتوجيهات السلامة.
ولاية صفاقسفي إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية وتواصل تهاطل كميات هامة من الأمطار، انعقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة صباح اليوم تحت إشراف والي الجهة.
وقد تقرّر تعليق الدروس كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 بكافة مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي، إضافة إلى مؤسسات التكوين المهني. كما تم تفعيل اللجان المحلية ووضعها في حالة انعقاد دائم، مع تركيز خلية يقظة تضم مختلف الأطراف المعنية.
وأكدت اللجنة الجهوية إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية حسب تطوّر الوضعية، داعية متساكني الجهة إلى ملازمة الحذر وعدم تعريض أنفسهم للمخاطر.
ولاية المنستير نظرًا للأمطار الغزيرة التي تهاطلت بجهة المنستير، والتي بلغت إلى حدود منتصف الليل 121 مم بصيادة و73 مم بميناء المنستير، أعلن والي الجهة، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، تعليق الدروس خلال الحصة الصباحية ليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد والكليات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
وأكد أن هذا القرار قابل للتحيين حسب تطورات الوضع الجوي، مع دعوة جميع المواطنين إلى ملازمة الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعدم المجازفة بالمرور في أماكن تجمع المياه.
المهدية تبعا للتقلبات المناخية التي تشهدها الجهة وما يرافقها من تواصل نزول كميات هامة من الأمطار بعدد من المعتمديات.
قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية المهدية تعليق الدروس لكامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 وذلك بكافة المؤسسات التربوية.
ويأتي اتخاذ هذه القرارات في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى الحدّ من المخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف المناخية الاستثنائية، وضمان سلامة التلاميذ والطلبة وكافة العاملين بالمؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية.
