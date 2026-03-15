ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي كأصغر هدّاف

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 14:57
      
شهدت مواجهة نادي أرسنال وضيفه إيفرتون (2-0)، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حدثًا تاريخيًا بعدما سجّل اللاعب الإنجليزي ماكس داومان هدفًا دخل به سجل الأرقام القياسية في “البريميرليغ”.

وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما استخلص داومان الكرة قرب منطقة جزاء فريقه عقب ركلة ركنية، لينطلق في هجمة مرتدة سريعة ويخترق دفاع المنافس قبل أن يودع الكرة الشباك على ملعب الإمارات في العاصمة لندن.


وبهذا الهدف، أصبح داومان أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عامًا و73 يومًا، في إنجاز يكرّس بروز موهبة شابة جديدة في صفوف “المدفعجية”.
