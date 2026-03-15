ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي كأصغر هدّاف

MAX DOWMAN DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League 👏#ARSEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/oDo4ua0kya — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

شهدت مواجهة ناديوضيفه(2-0)، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حدثًا تاريخيًا بعدما سجّل اللاعب الإنجليزيهدفًا دخل به سجل الأرقام القياسية في “البريميرليغ”.وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما استخلص داومان الكرة قرب منطقة جزاء فريقه عقب ركلة ركنية، لينطلق في هجمة مرتدة سريعة ويخترق دفاع المنافس قبل أن يودع الكرة الشباك على ملعبفي العاصمة لندن.وبهذا الهدف، أصبح داومان أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عامًا و73 يومًا، في إنجاز يكرّس بروز موهبة شابة جديدة في صفوف “المدفعجية”.