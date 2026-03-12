تقلبات جوية قوية مرتقبة في تونس وأمطار متواصلة إلى نهاية الشهر
أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، الخميس 12 مارس، بأن البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية هامة قد تتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وأوضح المرصد أن التقلبات الجوية ستكون متوسطة بداية من يوم الجمعة 13 مارس، على أن تتعزز مع منخفض جوي مرتقب بين 15 و17 مارس، ما قد يؤدي إلى تسجيل اضطرابات جوية قوية تشمل عدداً من المناطق.
كما يُتوقع نزول ثلوج بالمناطق المرتفعة الغربية، مقابل تسجيل كميات هامة من الأمطار على تونس وعدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط خلال هذه الفترة.
