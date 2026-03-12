Babnet   Latest update 23:41 Tunis

تقلبات جوية قوية مرتقبة في تونس وأمطار متواصلة إلى نهاية الشهر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 22:59
      
أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، الخميس 12 مارس، بأن البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية هامة قد تتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المرصد أن التقلبات الجوية ستكون متوسطة بداية من يوم الجمعة 13 مارس، على أن تتعزز مع منخفض جوي مرتقب بين 15 و17 مارس، ما قد يؤدي إلى تسجيل اضطرابات جوية قوية تشمل عدداً من المناطق.


كما يُتوقع نزول ثلوج بالمناطق المرتفعة الغربية، مقابل تسجيل كميات هامة من الأمطار على تونس وعدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط خلال هذه الفترة.
