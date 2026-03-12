Babnet   Latest update 23:41 Tunis

الحرب على إيران .. سقوط طائرة عسكرية أمريكية غرب العراق وإصابة جنود فرنسيين بأربيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 23:41
      
في اليوم الـ14 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة تزويد بالوقود سقطت غربي العراق، وإن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة، في حين ذكر الجيش الفرنسي أن 6 من جنوده أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في أول بيان له، إن بلاده أفشلت مساعي تقسيمها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع طالقان المركزي لتطوير الأسلحة النووية في طهران.


وقال مجتبى إنه "إذا استمرت الحرب على بلاده، فسيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة"، وأضاف: "تمت مهاجمتنا من قواعد العدو في دول الجوار، ونحن مجبرون على الرد".


وفي تطور آخر، قال التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري الإيراني بدأ إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات في سماء تل أبيب.

في سياق متصل، تعرّضت ناقلتان أجنبيتان تحملان وقودا ‌عراقيا لهجمات مجهولة المصدر داخل المياه الإقليمية العراقية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

وأفادت وكالة رويترز أن العراق أجلى جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 من السفينتين، وأن النيران لا ‌تزال مشتعلة فيهما.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة لم يعد لديها الكثير من الأهداف المتبقية داخل إيران، مضيفا أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا.
