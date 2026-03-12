Babnet   Latest update 13:48 Tunis

حجز قضية رضا شرف الدين للمفاوضة والتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769258faa4519.78336873_lehjnpokqifgm.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 13:23
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد النائب السابق ورجل الأعمال رضا شرف الدين وشقيقه ومتهمين آخرين، من بينهم الرئيس السابق للاتحاد المنستيري أحمد البلي، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.

ونظرت الدائرة، اليوم، في القضية المتعلقة بـشبهات تكوين وفاق بغاية غسل الأموال وارتكاب جرائم ديوانية ومصرفية.


ولم يمثل رضا شرف الدين أمام هيئة المحكمة، حيث أفاد فريق الدفاع عنه بتعذر حضوره لأسباب صحية، في حين أكدت الدائرة المتعهدة أنه رفض مغادرة السجن.


وتولت المحكمة استنطاق شقيق رضا شرف الدين وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات المحامين، قبل أن تقرر حجز الملف للتفاوض والتصريح بالحكم.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
Babnet

