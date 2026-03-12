حجز قضية رضا شرف الدين للمفاوضة والتصريح بالحكم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من بينهم الرئيس السابق للاتحاد المنستيري، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.ونظرت الدائرة، اليوم، في القضية المتعلقة بـولم يمثل رضا شرف الدين أمام هيئة المحكمة، حيث أفاد فريق الدفاع عنه بتعذر حضوره لأسباب صحية، في حين أكدت الدائرة المتعهدة أنهوتولت المحكمة، قبل أن تقرر حجز الملف للتفاوض والتصريح بالحكم.