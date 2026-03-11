Babnet   Latest update 23:28 Tunis

اضرام النار بمكتبين في معهد منزل جميل: الاحتفاظ ب 3 تلاميذ يدرسون بالمعهد‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1e1b5191791.94549205_gjkphqofilnme.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 22:40
      
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، مساء الأربعاء، أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت في وقت وجيز من التعريف بالجناة الذين أقدموا على إضرام النار بمكتبين تابعين للمعهد الثانوي بمنزل جميل، وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 مارس 2026.

وأوضحت الإدارة أن الفاعلين ثلاثة تلاميذ يدرسون بالمعهد ذاته، مشيرة إلى أنه تم كذلك ضبط شخص آخر تولى بيعهم مادة البنزين التي استُعملت في عملية الحرق.


وأضافت أنه بمراجعة النيابة العمومية أُذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف، مبينة أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن دوافع ارتكاب هذه الأفعال تعود أساساً إلى رغبة التلاميذ في سرقة دفتر المناداة بسبب تغيبهم عن مقاعد الدراسة خلال الفترة الأخيرة.
.

