وزير التجارة يؤكد استقرار الأسواق ومساهمة الجهود الرقابيّة اليومية في حماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، استمرار تزويد السوق بكافة المواد الاستهلاكية دون تسجيل فقدان للمنتجات إلا في حالات نادرة، مع استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء بعض المنتجات التي شهدت ارتفاعا قبل رمضان واستمر تأثيرها خلال شهر رمضان المعظم، مضيفا أن جهود الوزارة الرقابية ساهمت في ضبط أسعار منتجات مثل اللحوم الحمراء والباكورات.وقد اشرف الوزير، مساء أمس الثلاثاء، على حملة مراقبة ليلية مشتركة شملت محلات بيع المرطبات، والمطاعم والمقاهي، ومحلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية، وفضاءات الترفيه.وشدّد الوزير على أهمية دعم الإنتاج الوطني والاستهلاك المحلي، وتشجيع الفلاح، والمحافظة على ديمومة نشاطه وخاصة صغار الفلاحين، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنشاء نقاط بيع ثابتة ومتنقلة في مختلف جهات الجمهورية لتقريب المنتجات من المستهلك بأسعار تراعي قدرته الشرائية، وفق بلاغ نشرته الوزارة اليوم الأربعاء.وأكد الوزير أن العمل الرقابي مستمر يوميا وخاصة خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع المصالح الأمنية وبقية الوزارات المعنية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق ومكافحة المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.وأشار إلى أن البرنامج الرقابي للوزارة يعتمد على الاستباقية، وتنفيذ عمليات نوعية تستهدف عدة قطاعات لتحقيق أهداف حماية المستهلك، والحفاظ على توازن السوق، وتجسيد الدور الاجتماعي للدولة.وشارك في الحملة 20 فريق مراقبة مشتركا بين التجارة والأمن، وركّزت على مكافحة الاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة، ومتابعة المخالفات المتعلقة بشفافية المعاملات، والبيع بالتحفيض الدوري، والتصدي للمنتوجات مجهولة المصدر مثل القهوة ولعب الأطفال.كما أسفرت هذه الحملة الليلية، التي تندرج في إطار مواصلة البرنامج الخصوصي للمراقبة المتعلق بشهر رمضان عن رفع 112 مخالفة اقتصادية، منها 37 لعدم إشهار الأسعار، و33 للترفيع في الأسعار، و27 لغياب الفوترة، موزعة على المخابز والمرطبات والمطاعم (30)، والمقاهي (27)، والمواد الغذائية والفواكه الجافة (19)، والملابس الجاهزة والأحذية (16).كما تم حجز كميات من القهوة والسكر والفارينة الرفيعة، وفق بلاغ الوزراة.